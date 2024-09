Voici le 2ème fruit le plus consommé par les Français cet été et il risque de vous surprendre

Quels fruits ont été les plus consommés par les Français cet été ? La réponse a été dévoilée et le classement risque de vous surprendre.

En été, le temps est idéal pour consommer des fruits. Que vous croquiez directement dedans ou que vous les cuisiniez dans des tartes ou des salades, les fruits sont parfaits pour s’hydrater et faire le plein de vitamines quand il fait chaud. En été, il est très appréciable de manger un fruit de saison, parfaitement mûr et bien juteux.

Crédit photo : iStock

L’Institut Kantar a récemment dévoilé les fruits qui ont été les plus consommés par les Français cet été. Un classement qui risque d’en surprendre plus d’un.

Un fruit surprenant

En tête, rien d’étonnant : le melon, star de l’été, a été le plus consommé par les Français en juillet et en août, avec 76 500 tonnes achetées. Qu’il soit accompagné de charcuterie ou de fromage, le melon est très apprécié en entrée ou en dessert et ravit petits et grands.

En deuxième position, on retrouve un fruit plus étonnant : la banane. Cet été, 63 700 tonnes de bananes ont été consommées par les Français et les ventes ont progressé de 10% par rapport à l’année dernière. Ce fait est pour le moins surprenant puisque la banane est un fruit disponible tout au long de l’année et qui n’est pas plus savoureux en été. Mais pourquoi les Français ont-ils préféré les bananes aux pêches cet été ? Selon une cliente du marché de Castanet-Tolosan, interrogée par TF1 Info, c’est à cause du prix :

“Les bananes sont à un prix très abordable. Vous voyez, 1 euro le kilo, alors que si vous comparez avec les nectarines ou les pêches, c’est trois fois le prix pratiquement !”

Crédit photo : iStock

En plus de cela, le temps a été plutôt maussade sur une grande partie de la France cet été et les fruits de saison étaient moins savoureux. À la suite du classement, on retrouve les nectarines en troisième position, avec 43 700 tonnes achetées cet été. Et vous, quel fruit avez-vous le plus consommé cet été ?