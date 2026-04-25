Il engage des artisans pour faire des travaux et se fait voler 635 000 euros de lingots d'or

Dans la Drôme, un octogénaire a engagé des artisans pour réaliser des travaux dans sa maison. Mais peu de temps après, il a remarqué que ses lingots et pièces d’or avaient disparu.

Un vol pas comme les autres a eu lieu il y a quelques mois dans la Drôme. Un homme âgé de 86 ans a fait appel à des artisans pour effectuer des travaux de rénovation énergétique dans sa maison.

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Cependant, les artisans lui ont volé des lingots d’or et des pièces d’or cachés dans les combles de la maison. Selon des informations rapportées par Le Dauphiné, la valeur totale du vol est estimée à 635 000 euros.

Un trésor caché

Contrairement à cet homme qui a découvert un trésor d’une valeur de 700 000 euros en creusant une piscine dans son jardin, l’octogénaire connaissait la présence de ces lingots dans sa maison.

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En effet, il s’agit de biens accumulés pendant des années qu’il entreposait dans un coffre-fort de son agence bancaire. Mais quand cette dernière a fermé ses portes, l’octogénaire a récupéré son trésor et l’a caché dans les combles de sa maison, à l’abri des regards.

Trois personnes poursuivies

Alors qu’il existe des réflexes indispensables pour éviter les cambriolages dans sa maison, il semblerait que les ouvriers soient repartis avec le butin. Trois suspects sont actuellement poursuivis : deux hommes et une femme. Après avoir été jugés une première fois par le parquet de Valence le 14 avril dernier, les deux hommes sont poursuivis pour vol par ruse, tandis que la femme, qui est l’épouse de l’un des ouvriers, est accusée de complicité. En effet, elle se serait informée sur le cours de l’or au moment du vol.

Les trois suspects seront jugés le 17 septembre prochain. Cependant, il reste un élément important qui n’a pas encore été élucidé dans cette affaire : les lingots et les pièces d’or sont toujours introuvables.