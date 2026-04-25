Il engage des artisans pour faire des travaux et se fait voler 635 000 euros de lingots d'or

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Des lingots d'or

Dans la Drôme, un octogénaire a engagé des artisans pour réaliser des travaux dans sa maison. Mais peu de temps après, il a remarqué que ses lingots et pièces d’or avaient disparu.

Un vol pas comme les autres a eu lieu il y a quelques mois dans la Drôme. Un homme âgé de 86 ans a fait appel à des artisans pour effectuer des travaux de rénovation énergétique dans sa maison.

Des travaux dans une maisonCrédit photo : iStock

Cependant, les artisans lui ont volé des lingots d’or et des pièces d’or cachés dans les combles de la maison. Selon des informations rapportées par Le Dauphiné, la valeur totale du vol est estimée à 635 000 euros.

Un trésor caché

Contrairement à cet homme qui a découvert un trésor d’une valeur de 700 000 euros en creusant une piscine dans son jardin, l’octogénaire connaissait la présence de ces lingots dans sa maison.

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Des pièces d'orCrédit photo : iStock

En effet, il s’agit de biens accumulés pendant des années qu’il entreposait dans un coffre-fort de son agence bancaire. Mais quand cette dernière a fermé ses portes, l’octogénaire a récupéré son trésor et l’a caché dans les combles de sa maison, à l’abri des regards.

Trois personnes poursuivies

Alors qu’il existe des réflexes indispensables pour éviter les cambriolages dans sa maison, il semblerait que les ouvriers soient repartis avec le butin. Trois suspects sont actuellement poursuivis : deux hommes et une femme. Après avoir été jugés une première fois par le parquet de Valence le 14 avril dernier, les deux hommes sont poursuivis pour vol par ruse, tandis que la femme, qui est l’épouse de l’un des ouvriers, est accusée de complicité. En effet, elle se serait informée sur le cours de l’or au moment du vol.

Les trois suspects seront jugés le 17 septembre prochain. Cependant, il reste un élément important qui n’a pas encore été élucidé dans cette affaire : les lingots et les pièces d’or sont toujours introuvables.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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