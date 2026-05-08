Il est déclaré mort après un arrêt cardiaque... et se réveille 3 heures plus tard

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Une personne dans un lit d'hôpital

À Rennes, un homme âgé de 62 ans a été déclaré mort après avoir fait un arrêt cardiaque. Cependant, il s’est réveillé trois heures plus tard, bien vivant.

Un miracle médical a récemment eu lieu à Rennes. Didier, un homme âgé de 62 ans, était hospitalisé au CHU de la ville pour effectuer une dialyse. Comme il ne vit qu’avec un seul rein à la suite d’un cancer, il doit se rendre dans le centre hospitalier trois fois par semaine.

Un homme sur un lit d'hôpitalCrédit photo : iStock

Cependant, ce samedi 23 avril, Didier a fait un arrêt cardiaque. Les médecins ont tenté de le réanimer pendant 40 minutes, en vain. L’homme a finalement été déclaré mort et ses proches ont été informés de son décès.

Il se réveille après sa mort

Mais contre toute attente, trois heures plus tard, Didier s’est réveillé. À leur grande surprise, les médecins ont détecté un pouls chez le patient. En état critique mais bien vivant, Didier a été placé en coma artificiel, comme le rapporte Ouest-France. Par chance, il était toujours à l'hôpital, contrairement à cette femme qui s'est réveillée dans son cercueil. Par la suite, l'état de santé de Didier s’est rapidement amélioré et il a pu être transféré dans le service des soins intensifs cardiorespiratoires.

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Un moniteur cardiaqueCrédit photo : iStock

Si Didier pense qu’il a eu de la chance et qu’il n’est pas mort grâce à “une intervention divine”, les médecins pensent plutôt qu’il a eu le syndrome de Lazare. Il s’agit d’une affection extrêmement rare, survenue seulement 76 fois dans le monde en quarante ans, où les constantes vitales des patients sont indétectables. Un cas similaire à celui de cette femme qui, déclarée morte pendant 32 secondes, affirme avoir vu le futur.

“Cette personne n’est jamais morte”

En raison de ce symptôme, les soignants croient que la victime est décédée, ce qui n’est pas le cas.

“Dans les faits, cette personne n’est jamais morte, à aucun moment. Pendant cette période, la perfusion sanguine, notamment cérébrale, mais probablement aussi de l’ensemble des organes y compris du coeur, ne s’est jamais arrêtée. Elle était extrêmement faible, difficile à détecter, mais elle ne s’est jamais arrêtée”, a expliqué Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation médicale et toxicologique à Paris, à TF1 Info.

Depuis cet événement, Didier a repris connaissance et il attend désormais de pouvoir sortir de l’hôpital. Un véritable miracle.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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