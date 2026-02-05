Un pompier intervient sur un accident de la route... et fait un arrêt cardiaque en reconnaissant la victime

Un double drame a frappé la commune de Murat-sur-Vèbre(Tarn) : dépêché sur les lieux d’un accident routier, un sapeur-pompier s’est effondré en reconnaissant la victime.

Un terrible effet boule de neige.

Alors qu’il intervenait sur les lieux d’un accident de la route, un sapeur-pompier a fait un arrêt cardiaque lorsqu’il a reconnu la victime, selon les informations rapportées par La Dépêche, relayées par Ouest-France.

Crédit Photo : iStock

Un automobiliste perd le contrôle du véhicule

Les faits se sont produits ce mardi 3 février à Murat-sur-Vébre, dans le département du Tarn.

Un automobiliste de 33 ans a perdu la vie en se rendant au travail, aux alentours de huit heures du matin.

Comme le précisent nos confrères, le véhicule du trentenaire a quitté la chaussée avant de percuter un arbre situé sur le bas-côté. Cette sortie de route a eu lieu au niveau du col de la Jasse, sur la D622.

Crédit Photo : iStock

À la suite de collision, des sapeurs-pompiers ont été envoyés sur place. Cette intervention a eu une saveur particulière pour les secouristes.

Un pompier s’effondre en reconnaissant la victime

À leur arrivée, les soldats du feu ont reconnu la victime : un ancien sapeur-pompier volontaire. Il était alors en arrêt cardiorespiratoire. Ces derniers lui ont prodigué un massage cardiaque, mais ils n’on pas réussi à le réanimer.

Sous le choc, un pompier de l’équipe âgé d’une cinquantaine d’années a fait un infarctus. Celui-ci a aussitôt été transporté vers une clinique d’Albi. Pour l'heure, aucune information sur son état de santé actuel n'a été divulgué.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de l'accident de la route. Selon les premiers éléments, le conducteur aurait glissé sur une plaque de verglas.

Le défunt était marié et père de famille. Sa disparition tragique a provoqué une véritable onde de choc parmi les habitants. Une cagnotte en ligne a été lancée pour soutenir ses proches. De son côté, Daniel Vidal, le maire du village, a annoncé suspendre la campagne électorale via un message publié sur Facebook.

« Pour la famille du jeune homme et les sapeurs-pompiers, il y a des choses plus importantes actuellement que la campagne électorale », a commenté l’édile au micro de France 3 Occitanie.

Crédit photo : Capture d'écran Daniel Vidal / Facebook