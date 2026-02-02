Cliniquement morte pendant 32 secondes, elle affirme avoir vu le futur et fait une prédiction terrifiante

Par |

Angela Harris

À la suite d’un test médical, une femme est morte pendant une trentaine de secondes avant de revenir à la vie. À son réveil, elle a fait une révélation glaçante.

Il y a onze ans, une Américaine prénommée Angela Harris a vécu une expérience de mort imminente après avoir été victime de convulsions lors d'un test d'inclinaison visant à expliquer ses évanouissements soudains.

À son réveil, cette dernière a raconté ce qu’elle a vu quand elle a quitté le monde des vivants. Elle a notamment fait une prédiction inquiétante sur l’humanité.

Une femme baignée de lumièreCrédit Photo : iStock

Elle vit une expérience de mort imminente…

Comme le rapporte le site Unilad, Angela Harris est revenue sur ce qu’il s’est passé sur son site web.

Dessus, cette ancienne enseignante raconte que son cœur s’est arrêté de battre pendant trente-deux secondes lors de son examen médical. Cette procédure consiste à rester en position allongée sur une table pendant une vingtaine, puis en position quasi-verticale durant trente minutes.

Malheurement, la patiente a perdu connaissance, avant de « perdre la vie » pendant une demi-minute. Au cours de cette période, celle qui est devenue coach spirituelle assure avoir vu des choses.

Illustration de mort imminente Crédit Photo : Getty Images

« En 2015, ma vie telle que je la connaissais a été bouleversée par une expérience de mort imminente qui a changé à jamais le cours de ma vie », a-t-elle écrit.

Avant d’ajouter :

« Cet événement profond a servi de catalyseur à un profond éveil spirituel, dévoilant une vérité sur notre existence qui transcende les limites du monde physique. Grâce à cet éveil, je me suis souvenue de l'essence fondamentale de ce que nous sommes vraiment : des esprits aimants qui se lancent dans un voyage divin à travers le royaume terrestre ».

… et fait une révélation glaçante en se réveillant

Selon ses propres mots, Angela Harris a rencontré certains de ses proches décédés. Ce n’est pas tout. Elle affirme avoir été transportée sur deux autres planètes, où elle a vu une version d’elle-même vivre en tant qu’espèce extraterrestre.

Enfin, elle raconte avoir été témoin d’un évènement dans le futur où des guerres ont dévasté la population mondiale. À l’époque, la principale concernée a lancé un avertissement à ses pairs.

« J’ai vu un avenir où nous retournions à une société beaucoup moins agraire », a-t-elle expliqué, citée par le Daily Mail. Il y a eu des guerres. Nous avions perdu une grande partie de la population mondiale (…) ».

Dans son rêve, l’humanité vivait dans des communautés plus localisées et autosuffisantes.

Une personne qui s'échappeCrédit Photo : iStock

Une chose est sûre : cette vision glaçante rappelle les prophéties inquiétantes de Nostradamus et Baba Vanga.

Source : Unilad
