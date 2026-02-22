Une mère fait un arrêt cardiaque à vélo, sa petite fille de 5 ans appelle les secours

Une petite fille utilise un téléphone

Dans le Rhône, une mère de famille a fait un arrêt cardiaque à vélo, sous les yeux de sa fille de 5 ans. Cette dernière a immédiatement pris le téléphone de sa mère pour appeler les secours.

Ce vendredi 20 février, une mère de famille est rentrée du travail à vélo aux alentours de 20h. Elle est arrivée dans sa commune à Saint-Romain-en-Gal, dans le Rhône. Cependant, elle s’est vite sentie mal et a fait un arrêt cardiaque, sous les yeux de sa petite fille de 5 ans.

Une femme tombe d'un véloCrédit photo : iStock

Face à cette situation alarmante, la petite fille a fait preuve d’un grand courage et de beaucoup de sang-froid. En voyant sa mère inanimée par terre, la fillette a pris son téléphone et a composé le 18 pour appeler les secours.

Elle appelle les pompiers à 5 ans

Comme le rapporte Le Progrès, la petite fille de 5 ans a appelé les pompiers et a su répondre à leurs questions pour que ces derniers interviennent rapidement.

Une petite fille au téléphoneCrédit photo : iStock

Les secours sont rapidement arrivés sur place et ont transporté la victime à l’hôpital Lyon-Sud. La mère de famille a été réanimée et est maintenant hors de danger.

Sensibiliser les enfants

Les pompiers ont avoué avoir été impressionnés par le sang-froid de la fillette qu’ils ont rencontré et eu au téléphone. Sans elle, sa mère n'aurait sans doute pas pu survivre et la petite fille a réellement sauvé la vie de sa maman, à seulement 5 ans.

Cette histoire rappelle l’importance de sensibiliser les plus jeunes aux gestes qui sauvent et à réagir en cas de problème. Récemment, un jeune garçon de 12 ans a pu sauver sa mère victime d’un malaise au volant grâce à un très bon réflexe. Des exemples à suivre.

Source : Le Progrès
