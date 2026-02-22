Une Canadienne se fait opérer après un AVC et se réveille... avec l'accent russe

Tara Livingston

Il y a deux ans, une femme originaire du Canada a eu une opération chirurgicale après un AVC. Si l’intervention s’est bien passée, elle s’est réveillée… avec un accent russe.

Le corps humain fait parfois des choses inexplicables et ce n’est pas Tara Livingston, une Canadienne âgée de 56 ans, qui dira le contraire. En novembre 2023, cette femme a été victime d’un AVC qui lui a causé des troubles de la parole.

Tara LivingstonCrédit photo : Jam Press

Un an plus tard, Tara s’est fait opérer près de l’oeil. Si l’intervention s’est bien passée, un phénomène étrange s’est produit à son réveil. En effet, la Canadienne s’est mise à parler avec un accent russe, alors qu’elle n’avait jamais appris cette langue.

“Ma voix est sortie avec un accent russe et j’étais surprise de ne pas pouvoir l’arrêter”, a-t-elle expliqué à The Mirror.

Un phénomène étrange

Ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit. En effet, Tara a été touchée par le syndrome de l’accent étranger, tout comme cet homme qui s’est réveillé après une opération et s’est mis à parler couramment une langue étrangère qu’il n’avait jamais apprise. C’est également le cas de cette femme qui, après un AVC, s’est réveillée avec un accent italien alors qu’elle n’était jamais allée en Italie.

Tara LivingstonCrédit photo : Jam Press

Le syndrome de l’accent étranger est une maladie neurologique extrêmement rare qui survient lorsque des lésions cérébrales modifient la parole.

“Je veux redevenir moi-même”

Aujourd’hui, Tara a toujours son accent russe. Cette particularité est un “calvaire” pour elle dans son quotidien car elle affirme qu’on la “traite comme une immigrée”. Elle doit régulièrement justifier ses origines.

Tara est en situation d’invalidité et a dû arrêter toute activité professionnelle après son AVC. Elle va suivre des séances d’orthophonie pendant deux ans dans l’espoir de retrouver son accent canadien.

“Si je ne retrouve pas mon accent d’avant, je serais tellement déçue car mon ancienne personnalité me manque. Je veux juste redevenir moi-même”, a-t-elle confié.

Tara espère désormais que tout redeviendra comme avant.

Source : The Mirror
