Un touriste ivre vole un flamant rose dans un hôtel, pose avec lui et le torture alors qu'il hurle de douleur

Capture d'écran montrant le touriste attraper le flm

À Las Vegas (États-Unis), un touriste a été arrêté pour avoir volé et maltraité un flamant rose dans un hôtel de la ville.

Si Las Vegas est la ville de tous les péchés, elle condamne avec fermeté la maltraitance envers les animaux.

Un touriste vole un flamant rose dans un hôtel

Mardi 3 mars, vers 6 heures du matin, le département de police métropolitaine de Las Vegas (LVMPD) est intervenu au Flamingo Hotel and Casino après avoir un reçu un appel d’urgence, rapporte People.

La raison ? Un touriste était retenu dans l’établissement après être entré par effraction dans l’enclos des flamants roses et avoir emporté l’un d’eux.

Flamingo Hotel and CasinoCrédit Photo : Shutterstock

Ces oiseaux emblématiques du Flamingo Hotel and Casino font partie d’une attraction historique et peuvent être admirés par les visiteurs dans un espace sécurisé, sous la surveillance de vétérinaires.

À leur arrivée, les autorités ont arrêté le voyageur de 33 ans originaire de l’Ontario (Canada), et l’ont inculpé de quatre chefs de maltraitance animale.

Il blesse le volatile

Selon le rapport d’arrestation, la police dispose d’images de surveillance montrant l’homme pénétrer dans l’habitat des flamants vers 5 heures du matin et saisir un oiseau nommé Peachy par les pattes.

Les forces de l’ordre affirment que l’individu aurait également blessé d’autres animaux. Il a ensuite enveloppé Peachy dans une chemise avant de le transporter jusqu’à sa chambre au 14e étage de l’hôtel.

La suite après cette vidéo

Enclos des flamants rosesCrédit Photo : Getty Images

Selon Fox 5, des vidéos de surveillance horodatées montrent le suspect rire tout en portant le flamant rose, tandis que l’oiseau pousse des cris. Elles révèlent aussi qu’il posait avec Peachy et le saisissait brusquement par le cou.

Le LVMPD précise avoir obtenu un mandat pour perquisitionner la chambre du Canadien, où ils ont saisi un téléphone portable, de la literie, ainsi que des échantillons de sang et des plumes.

Capture d'écran montrant le touriste attraper le flmCrédit Photo : LVMPD

Capture d'écran montrant le touriste attraper le flmCrédit Photo : LVMPD

Lors de son interrogatoire, le mis en cause a déclaré qu’il était ivre quand il a pris l’oiseau. Les services de protection des animaux ont indiqué que l’une des ailes du flamant avait été coupée lors de l’incident.

Dans un communiqué, Caesars Entertainment, propriétaire du Flamingo Hotel and Casino, a qualifié cet événement de « profondément bouleversant ».

« La sécurité et le bien-être de notre volée emblématique sont d’une importance capitale pour nous, et nous poursuivrons cette personne en justice dans toute la mesure du possible », a précisé l’entreprise.

Capture d'écran montrant le touriste attraper le flmCrédit Photo : LVMPD
En cas de condamnation, le touriste risque une peine de quatre ans de prison, et une lourde amende, selon ses avocats.

Touriste Hotel

