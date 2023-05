En 2024, vous pourrez dîner dans l'espace avec vue sur la Terre, mais le prix risque de vous refroidir

Une entreprise de tourisme spatial française, Zephalto, prévoit de proposer des voyages dans l’espace avec dîners gastronomiques, à partir de la fin de l’année 2024.

Crédit photo : Zephalto

D’ici quelques années, le tourisme spatial aura certainement pris de l’ampleur et nombreuses sont les sociétés qui se lancent dans ce domaine, avec l’idée de faire découvrir l’espace à des voyageurs au budget bien conséquent.

En effet, le tourisme spatial sera sûrement réservé à une élite qui pourra s’offrir ce type de voyage. Ainsi, il sera très bientôt possible de s’octroyer un petit séjour dans les étoiles et cela pourrait arriver très vite.

Par exemple, la société française Zephalto, fondée en 2016 et spécialisée dans le tourisme spatial, vient de communiquer sur le type de voyage spatial qu’elle propose à ses clients. À partir de la fin de l’année 2024, elle proposera des vols touristiques à destination de l’espace, mais pas seulement, puisque le voyage sera accompagné par une expérience gastronomique hors du commun.

Dîner avec vue sur la Terre pour une somme astronomique

En effet, Zephalto aménagera une capsule pressurisée, transformée en restaurant, qui sera attachée à un ballon stratosphérique, lui permettant de flotter parmi les étoiles. Nommée Céleste, cette capsule vous permettra de savourer un dîner étoilé Michelin, préparé par des chefs français renommés, tout en dégustant des crus exceptionnels de vin. Un dîner hors du temps qui vous offrira une vue époustouflante sur la Terre, grâce à un hublot de 7 mètres carré.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zephalto (@zephalto)

Les premiers vols, prévus pour la fin de l’année 2024, sont d’ores et déjà complets, mais il est possible de pré-réserver pour des vols en 2025, en déboursant la somme de 10 000 euros. Cette somme correspond seulement à la pré-réservation mais pour la totalité du voyage, il faudra s’acquitter d’un montant de 120 000 euros. Une somme astronomique, c’est le cas de le dire.

Zephalto justifie ce prix mirobolant par sa promesse d’offrir une expérience sensorielle et gustative originale, à travers ce voyage spatial “bas carbone” grâce à des ballons réutilisables. Chaque vol transportera six passagers et deux pilotes et durera six heures. Un laps de temps suffisant pour admirer la vue sur la Terre, à 25 kilomètres d’altitude, tout en dégustant un repas savoureux.

Pour accomplir son projet, Zephalto s’est associé au CNES, agence spatiale française. Le ballon, propulsé à l’hélium, répond aux mêmes normes qu’un avion commercial et trois vols d’essai partiels ont déjà été effectués. Zephalto vient donc s’introduire dans le marché prometteur et futuriste du tourisme spatial, à l’instar d’autres sociétés comme SpaceX, Virgin Galactic et Blue Origin.