Il impose à sa fille de faire un mariage entièrement végan, elle décide de ne plus l'inviter

Sur Reddit, une future mariée a raconté que son père acceptait de l’aider à financer et à préparer son mariage uniquement si elle imposait une nourriture et des vêtements vegans à tous ses invités.

Sur le réseau social Reddit, une jeune femme a raconté la mésaventure qui lui est arrivée lors de la préparation de son mariage. Pour célébrer ce grand événement, elle a décidé d’inviter son père et sa compagne.

Depuis qu’elle était petite, ce dernier lui a toujours dit qu’il paierait pour l’aider à organiser son mariage. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Crédit photo : iStock

Il y a cinq ans, le père de la future mariée s’est mis en couple avec une femme vegan, qui porte beaucoup de jugements sur les personnes qui ne suivent pas son mode de vie. La femme a des opinions et des décisions extrêmes. Par exemple, alors qu’elle était invitée chez sa belle-fille qui avait cuisiné du poulet, la femme est allée enterrer les os de l’animal dans le jardin, attristée par la mort du volatile.

Il impose à sa fille un mariage végan

À l’approche du mariage, le père de l’heureuse élue et sa compagne ont pris une décision radicale. Ils ont affirmé qu’ils n’aideraient à financer le mariage que si ce dernier était entièrement vegan : la nourriture, l’alcool, les vêtements et les chaussures des invités. Une demande déraisonnable et extrême pour la future mariée, qui a décidé de ne plus les inviter.

« Je ne veux pas que l’on impose ce que je peux et ne peux pas faire le jour de mon mariage et je pense que ce serait mieux pour moi et ma famille s’ils ne venaient pas », a regretté la future mariée.

Crédit photo : iStock

En partageant son histoire sur Reddit, la jeune femme a voulu connaître les opinions des internautes. Ces derniers ont majoritairement affirmé que son père allait trop loin et qu’il ne devait pas réagir comme cela à l’approche d’un tel événement.