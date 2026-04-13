Ce simple détail sur votre CV peut suffire aux recruteurs pour... le jeter à la poubelle

Une spécialiste du recrutement dévoile le détail qui ne soit surtout pas figurer sur votre CV au risque que celui-ci ne finisse... à la corbeille.

Les premières lignes du CV sont déterminantes

Pour beaucoup, le CV reste un casse-tête et la moindre petite erreur peut vous faire passer à côté d’un entretien. Alors, pour attirer l’attention des recruteurs, voici le détail qui ne doit surtout pas figurer sur votre curriculum vitae.

Certaines informations sont vitales sur un CV : votre parcours, vos compétences et votre nom. D’ailleurs, c’est ce dernier détail qui peut jouer un rôle dans la retenue ou pas de votre candidature. En effet, la façon dont vous l’inscrivez sur le document peut vous être préjudiciable.

Dans le podcast Prends ta Place, l’animateur Anthony Babkine a demandé conseil à la coach en carrière Karine Trouiller. Celle que l’on connaît également sous le pseudonyme Career Kueen sur les réseaux sociaux, a précisé que les premières lignes d’un CV sont les plus importantes. Voilà pourquoi il faut les soigner à tout prix.

Attirer plus rapidement et efficacement l'oeil du recruteur sur votre CV

Crédit photo : Liudmila Chernetska/ iStock

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L’erreur à éviter sur un CV est d’inscrire son nom en caractères plus gros que sur le reste du document. N’en faites pas trop et utilisez la place qu’il reste à cet endroit pour y indiquer des informations importantes, conseille la spécialiste.

Career Kueen explique que vous devez inscrire votre nom et votre prénom et qu’ils doivent « être précédés par le titre du poste visé et les trois plus grandes compétences en lien avec la position et que vous maîtrisez. » Ainsi, en un coup d'œil rapide, le recruteur voit votre nom, le poste auquel vous candidatez et vos trois principales compétences en haut du document.

Ce premier coup d'œil est déterminant pour le recruteur. C’est ce qui le convaincra ou non de poursuivre la lecture de votre CV afin d’en savoir plus et, éventuellement, d'organiser un entretien avec vous. Selon Career Kueen, cette façon de faire est particulièrement importante lorsque vous postulez dans de grandes entreprises qui recrutent à différents postes en même temps. En suivant le conseil de la spécialiste, c’est un gain de temps pour le recruteur et la chance de voir son CV retenu.

Enfin, Career Kueen invite les candidats à se forger un profil complet sur LinkedIn vers lequel vous indiquez un lien sur votre CV.