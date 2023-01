Fatigué d'être un humain, un Japonais dépense plus de 21.000 euros pour... devenir un loup

Au Japon, un homme n’a pas fait dans la dentelle lorsqu’il s’est décidé à fuir son quotidien très pesant à cause du travail. Il s’est carrément transformé… en loup !

Toru Ueda, ingénieur résidant à Tokyo, sentait cet immense besoin de s’émanciper de toute pression sociale. Pour se faire, a décidé de réaliser son désir de liberté en… devenant un loup !

Crédit photo : Zeppet Workshop

Il a dépensé 3 millions de yens, ce qui équivaut à plus de 21 000 euros, dans un costume très réaliste de loup, qui a été conçu en sept semaines par l’entreprise Zeppet. Cette société s’est spécialisée dans la confection de costumes pour la télévision et le cinéma.

Toru avait des demandes spécifiques pour son costume car il en voulait un très réaliste, mais qui lui permettrait de pouvoir marcher debout (comme un loup digne de ce nom, c’est bien connu).

Il a eu trois réunions avec l’entreprise, avec laquelle il a partagé des images de loups et une quarantaine de courriers électroniques concernant les détails du costume.

Crédit photo : Zeppet Workshop

Il réalise son rêve et devient un loup

Et Toru ne regrette aucunement cet investissement : “Quand je porte mon costume, je ne me sens plus du tout humain. Quand je me regarde dans le miroir, je vois un loup et c’est très émouvant” a-t-il confié au média The Times.

“Je me suis libéré des relations humaines. De tous les problèmes relatifs au travail et à d’autres choses, je peux tout oublier” explique-t-il.

Crédit photo : Zeppet Workshop

Et il tient à préciser que sa double identité ne fait pas de lui… un loup-garou : “Je ne suis pas un loup-garou, car c’est un monstre et je ne suis pas un monstre”.

Cependant, si vous vous promenez dans les rues de Tokyo, n’espérez pas croiser Toru le loup. Parce qu’il ne compte pas se montrer en public dans cet apparat, même pour des soirées déguisées.

Crédit photo : Zeppet Workshop

Ce costume est réservé pour sa vie privée, lorsqu’il est chez lui, même quand il invite des amis à boire un verre à la maison. Et d'ailleurs, qu'en pensent ses amis ? Ils seraient tout simplement heureux pour lui si être un loup, de temps en temps, l'aide à s'épanouir.

En tout cas, malgré sa lassitude des relations humaines, Toru ne les abandonne pas complètement. Et il n’est pas le seul à avoir fait appel à Zeppet pour changer de vie. En effet, il y a quelques semaines, on découvrait l’histoire d’un Japonais qui avait dépensé plus de 14 000 euros pour devenir un chien.