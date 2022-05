Japon : il réalise son rêve en dépensant 14 000 euros pour... devenir un chien

Au pays du Soleil-Levant, un homme a déboursé une somme folle pour acheter un costume de chien. Cet accoutrement lui a permis de réaliser son rêve. Celui de se transformer en boule de poils.

Un costume qui a du chien ! Au Japon, un homme a dépensé deux millions de yens (environ 14 700 euros) pour un costume de… chien ! Cet achat insolite lui a permis de réaliser son souhait le plus cher : celui de se transformer en boule de poils.

À voir aussi

Crédit Photo : Zeppet / Twitter

Un costume de chien très réaliste

En avril dernier, cet amoureux des bêtes - plus connu sous le pseudonyme «Toko» - a publié une série de vidéos sur YouTube. Sur les images, on le voit déguisé en Colley (race de chien de berger, ndlr) en train de se coucher et de se rouler sur le sol.

«Je voulais être un animal, alors je suis devenu un Colley !», peut-on lire dans la description de la chaîne. Sans surprise, les publications sont rapidement devenues virales (1,7 million de vues).

Crédit Photo : Zeppet / Twitter

Crédit Photo : Zeppet / Twitter

Il faut dire que le costume est à couper le souffle tant il est réaliste. Il a été confectionné sur mesure par la société Zeppet, spécialiste des costumes de cinéma. Au total, il a fallu 40 jours à l’entreprise pour fabriquer cette superbe création.

Dans une interview accordée au média nippon «MyNavi», un représentant de Zeppet explique que les équipes ont rencontré des difficultés pour reproduire le long pelage du chien. Pour pallier ce problème, les costumiers ont étudié l’ossature et la musculature du Colley à poil long et analysé des centaines de photos.

Crédit Photo : Zeppet / Twitter

De son côté, Toko a jeté son dévolu sur cette race parce que la longue fourrure du quadrupède gomme les aspects de sa silhouette : «Mes animaux préférés sont les quadrupèdes, particulièrement ceux qui sont mignons. Alors, j’ai un costume de Colley, ma race de chien préférée», a confié le Japonais au site d’informations.