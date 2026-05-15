Il rentre chez lui après un dîner avec sa famille et découvre 5 cambrioleurs dans sa maison

Au Portugal, un homme est parti dîner avec sa femme et sa fille mais quand la famille est rentrée chez elle, elle est tombée nez-à-nez avec cinq cambrioleurs à son domicile.

Ce vendredi 8 mai, une famille portugaise a eu une grosse frayeur en rentrant chez elle. Ce soir-là, Jan Bednarek, footballeur au club FC Porto, est parti dîner avec sa femme et sa fille, comme n'importe quelle famille en fin de semaine. Sauf que le retour à la maison allait virer au cauchemar. En poussant la porte de leur domicile, les trois membres de la famille ont découvert cinq individus en train de dévaliser les lieux.

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Quatre hommes et une femme se trouvaient dans la maison, selon le média portugais Jornal de Noticias, qui a révélé les détails du cambriolage. Un groupe visiblement organisé, qui n'avait pas prévu de se retrouver face aux propriétaires aussi tôt.

La famille a été menacée

Pris par surprise, les cambrioleurs n'ont pas paniqué pour autant. L'un des assaillants a immédiatement sorti un grand couteau et menacé Jan Bednarek, sa femme et sa fille. Face à cette situation, personne n'a tenté de résister, et c'était sans doute la décision la plus sage. Les cinq individus sont finalement repartis avec deux montres, deux alliances et un bracelet, l'ensemble étant estimé à 150 000 euros. Un butin colossal emporté en quelques minutes.

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Le footballeur, sa femme et sa fille n'ont pas été agressés physiquement. Mais une menace au couteau dans sa propre maison, devant sa famille, ça laisse des traces. Les trois membres de la famille sont décrits comme très choqués par l'incident. Conscient du traumatisme que peut engendrer ce type de situation, le club FC Porto a rapidement mis en place un accompagnement psychologique pour les aider à traverser cette épreuve.

Ce genre d'intrusion chez un sportif professionnel n'est pas un phénomène isolé en Europe. Les cambrioleurs ciblent parfois délibérément les résidences de joueurs connus, dont le niveau de vie et la présence de bijoux ou de montres de luxe sont facilement imaginables. Le fait que la famille soit rentrée plus tôt que prévu a visiblement pris les intrus de court.

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Les cambrioleurs pris sur le fait

Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs du vol. Les enquêteurs soupçonnent que le groupe avait surveillé la maison au préalable, attendant que la famille quitte les lieux pour agir. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est un retour aussi rapide.

Désormais, les policiers espèrent pouvoir identifier les cinq suspects grâce aux images de vidéosurveillance récupérées sur place. Ce type de preuve s'avère souvent décisif dans ce genre d'affaire, permettant de remonter jusqu'aux coupables même plusieurs semaines après les faits. La famille devra patienter encore un peu avant de savoir si les bijoux volés pourront être retrouvés, mais l'enquête est en cours.

Ce fait divers rappelle que même en partant pour un simple dîner en famille, personne n'est à l'abri d'une mauvaise surprise. Pour découvrir comment un autre cambriolage s'est terminé de façon bien plus violente, cet homme a torturé un cambrioleur surpris dans son garage, une affaire qui avait fait beaucoup réagir.