Elle sauve un enfant de 4 ans de la noyade et se fait insulter par les parents

Dans un témoignage accordé à La Dépêche, une Toulousaine raconte comment elle a sauvé un enfant âgé de 4 ans de la noyade, avant d’être prise à partie par les parents.

Les vrais héros ne portent pas de cape ! Cependant, quand ils ne portent pas de capes, ils peuvent être étrangement méprisés. Telle est la sensation qu’a vécu Mandy, une Toulousaine, après avoir sauvé un enfant de la noyade.

La scène s’est déroulée l’année dernière, le 2 mai 2025, au quai de la Daurade à Toulouse. Installée au bord de la Garonne avec des amis, Mandy aperçoit deux très jeunes enfants jouer seuls près de l’eau. Quelques secondes plus tard, l’un d’eux disparaît sous la surface. Sans réfléchir, la jeune femme, également mère de famille, se précipite pour le sortir de l’eau.

“Je les regardais du coin de l’œil en me demandant où étaient les parents. Les petits s’approchaient trop dangereusement. J’étais en train de fumer une cigarette. J’ai tout lâché et je suis partie en courant"

Le petit garçon se trouve alors entièrement immergé.

"Cette image, je ne l’oublierai jamais. Il avait tout le corps sous l’eau, les bras levés et la bouche ouverte"

Crédit photo : D.R.

Mandy se jette au sol pour attraper l’enfant, rejointe par son mari qui l’aide à le sortir de l’eau. Heureusement, le garçon n’est resté immergé qu’une poignée de secondes.

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"Je pense que je l’ai vu tomber immédiatement. S’il était resté plus longtemps, cela aurait pu être dramatique"

La situation s’envenime avec la famille de l’enfant

Passé le choc, la jeune femme cherche les parents. Selon elle, la mère se trouvait plus haut, derrière le bateau pirate de l’aire de jeux, sans visibilité sur le fleuve.

"J’ai crié pour savoir à qui étaient les enfants. J’étais en colère, mais surtout terrorisée"Cependant, au lieu de remerciements chaleureux,la discussion dégénère pourtant rapidement. Quand je leur ai dit que leur enfant avait failli mourir, plusieurs personnes se sont énervées contre moi et m’insultaient dans une langue que je ne comprenais pas."

Crédit photo : D.R.

Des témoins ont dû s’interposer pour calmer la situation. Depuis cet épisode, Mandy ne réussit pas à effacer cette scène de sa mémoire :

"Je tremblais de partout. Aujourd’hui encore, j’ai l’image du petit sous l’eau dans la tête."

Elle a publié un message sur Facebook dans l’espoir d’obtenir des nouvelles, voulant seulement savoir si le petit garçon se porte bien.