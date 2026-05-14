6 000 euros en liquide, montres de luxe : un bambin déterre un trésor sur une aire de jeux

A Berlin (Allemagne), un enfant a fait les gros titres après avoir découvert un trésor d’une valeur de 6 000 euros, enterré sur une aire de jeux. La police pense qu’il pourrait s'agir du butin d’un cambriolage.

La découverte remonte au 22 avril dernier mais l’affaire n’est révélée que maintenant, probablement pour éviter un afflux de curieux sur zone. C’est la police berlinoise qui a révélé la découverte improbable d’un petit garçon sur une aire de jeux.

En escale avec d’autres enfants de sa crèche sur une aire de jeu du quartier de Wilmersdorf à Berlin (Allemagne), le petit garçon a enchaîné les découvertes : bijoux, billets de banque, pièces en argent…

« Alors que les autres enfants ramassaient des bâtons, il a tout de suite signalé la présence de pièces d’argent dans les buissons »

Crédit photo : Instagram / polizei Berlin

Une enquête dans l’impasse

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Une partie du trésor était enterrée tout près de l’aire de jeu, l’autre simplement cachée sous des buissons. Une éducatrice de la crèche et un parent présent sur place ont rassemblé l’ensemble des trouvailles, puis alerté les autorités.

La liste est impressionnante : 6 000 € en liquide, trois montres de luxe, un petit lingot d’or, 23 pièces en argent et des bijoux.Les enquêteurs ont passé la zone au peigne fin pour s’assurer qu’aucun autre objet de valeur n’y était dissimulé.

« Soyons honnêtes : qui ne regardera pas d’un peu plus près dans les buissons lors de sa prochaine visite au parc de jeux ? »

Crédit photo : iStock

Mais d’où vient ce mystérieux trésor ? La police pense naturellement à un butin abandonné à la hâte d’un cambriolage ? La piste est évidemment explorée, mais, pour l’heure, les investigations n’ont rien donné.