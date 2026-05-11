Il trouve 400 € dans un parking et les rend aux propriétaires, leur réaction le laisse « indigné »

Un homme qui avait retrouvé une liasse de billets au sol a rendu l'argent à ses propriétaires, qui l'ont pourtant... accusé de vol. Récit.

Lorsqu'une personne trouve de l'argent qui ne lui appartient pas dans la rue, elle se retrouve le plus souvent confrontée à un véritable dilemme. Faut-il rendre cet argent ou le garder pour soi ?

Si la bienséance et le savoir-vivre nous obligent à restituer la somme à ses propriétaires, la tentation de ne rien dire et de repartir, égoïstement, avec l'argent traversa toujours l'esprit de certains. Un réflexe peu élégant peut-être, mais cela reste, finalement, très humain. Quoi qu'il advienne, il est toujours difficile de savoir ce que l'on ferait dans cette situation tant qu'on ne la vit pas.

Le plus sage reste encore de rendre le butin, afin de garder sa conscience tranquille. Il est vrai qu'on a coutume de dire que l'honnêteté paie, en de pareilles circonstances. Mais ce n'est pas toujours le cas. Un Espagnol, accusé de vol après avoir restitué une liasse de billets de banque qu'il avait trouvée par terre, peut en témoigner.

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Il trouve de l'argent par terre et le rend à ses propriétaires, qui l'accusent de... vol

Racontée par nos confrères ibères d'El Periódico, cette histoire pour le moins troublante remonte au 28 avril dernier.

Ce jour-là, un homme en déplacement à l'hôpital de Vigo (Galice), au nord-ouest de l'Espagne, constate, non sans dépit, qu'il vient d'égarer une forte somme d'argent. Accompagné de sa fille, ce dernier s'aperçoit en effet qu'il lui manque 400 euros, alors qu'il se trouve sur le parking de l'établissement.

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Sans grande conviction, sa femme tente alors le tout pour le tout en postant un message sur Facebook, dans l'espoir de retrouver la personne qui aurait éventuellement ramassé les billets. Et contre toute attente, un homme se manifeste et restitue ainsi l'argent.

L'histoire aurait pu s'arrêter là mais la femme publie dans la foulée un second message sur les réseaux sociaux, dans lequel elle accuse cet individu de vol. Selon elle, il « n’avait aucune intention de rendre » les billets. Elle poursuit en affirmant que des caméras de surveillance, installées dans le parking de l'hôpital, ont révélé que l’homme avait délibérément posé le pied sur la liasse afin de la cacher, avant de prendre la fuite. Et de conclure en indiquant qu'il n'aurait rendu l'argent que sous la pression de la police.

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Devenue virale sur la toile, l'histoire a rapidement attiré la curiosité de journalistes qui ont alors contacté l'homme ayant restitué les billets. Abasourdi par ces accusations, celui-ci a alors livré une tout autre version des faits, en affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de garder l'argent retrouvé. L'intéressé a même déclaré qu'il avait signalé la découverte des billets à plusieurs personnes travaillant au sein de l'hôpital, pour tenter de retrouver le ou les propriétaires. Il a finalement déposé les 400 euros au service des objets trouvés de l'établissement, dès le lendemain, sur les conseils du personnel soignant.

« Ils ont regardé les caméras et vérifié tout ce qu’il s’était passé. Ils m’ont même remercié pour mon geste », a-t-il ainsi affirmé, réfutant au passage toute intervention de la police.

« Indigné » par les accusations des propriétaires, il déplore ne pas avoir reçu de remerciements « pour avoir agi honnêtement ».