En Corée du Sud, un bus transformé en bibliothèque permet aux enfants de s'initier à la lecture

Un concept original et innovant existe depuis plusieurs années déjà en Corée du Sud. Un bus abandonné a été transformé en bibliothèque pour les enfants aux alentours de la capitale.

Crédit : u/ News_in_Korea

Les petits Sud-Coréens habitant près de Séoul peuvent se rendre à leur guise dans un bus abandonné dans une forêt. Il ne s’agit pas d’un film d’épouvante mais d’une ingénieuse initiative mise au point par la municipalité de Séoul.

C’est dans le district de Jungnang-gu, un arrondissement de la capitale situé au nord du fleuve Han, que ce drôle de bus a été installé pour de bon dans le parc national Yongma Waterfall Park.

Avant de pouvoir ouvrir ses portes automatiques aux enfants, le bus a connu une nette transformation.

Un espace détente pour initier les enfants à la lecture

Crédit : u/ News_in_Korea

Après un aménagement de fond en comble et quelques coups de peinture, le bus est devenu une bibliothèque. L’endroit, qui peut paraître trop petit, a complètement été repensé pour accueillir des groupes d’enfants.

Des étagères, des sièges, des fauteuils suspendus et des oreillers peuplent désormais l’intérieur. Des endroits calmes et confortables pour que les enfants s’initient à la lecture. Le tout, entouré d’un espace vert pour allier plaisir de la littérature et détente, loin de la foule urbaine et des appareils technologiques.

Le jour de son inauguration il y a quelques années, le bus bibliothèque avait attiré 300 curieux, des parents, ravis de cette initiative. Fort de son succès, le bus bibliothèque s’est ensuite décliné en trois autres bus du même type disséminés dans plusieurs arrondissements de Séoul, toujours aux abords du parc.

