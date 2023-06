Il sauve sa nièce d'un immeuble en feu, mais en paie le prix fort

Il y a un proverbe qui dit que tous les héros ne portent pas de cape et cela s'applique sans aucun doute à ce jeune Américain, qui n'a pas hésité à se jeter dans les flammes pour sauver sa nièce. Mais cet acte courageux ne l'a pas laissé indemne pour autant.

Ils ont échappé de justesse à l'incendie

Si vous avez vu le premier Spider-Man, peut-être vous souvenez-vous de cette scène mythique où Peter Parker s'enfonce dans un immeuble dévoré par les flammes pour y sauver un nourrisson de sa vie. Derrick Byrd, un Américain de l'État de Washington, n'a pas été mordu par une araignée génétiquement modifiée et ne portrait aucun costume, et pourtant : son acte de bravoure n'a rien à envier au super-héros.

C'est jeudi matin qu'un feu s'est déclaré au domicile de Byrd, dans la ville d'Abderdeen. Derrick a pu faire évacuer ses deux neveux, Junior et Rory, avec l'aide de sa sœur Kayla… mais la plus petite, Mercedes, une jeune fille âgée de 8 ans seulement, est malheureusement restée bloquée au deuxième étage.

"Elle criait mon nom", a avoué Derrick après coup. "Alors, je n'allais pas la laisser là-bas. Je n'allais pas laisser ma nièce mourir".

Jouer avec le feu

C'est dans un courage évident que Derrick est donc retourné dans les flammes pour chercher sa nièce. Une opération de secours plus que risquée : "j'ai juste couru dans les escaliers et foncé dans le feu", déclare-t-il. "Je me sentais brûler. Je l'ai attrapée et j'ai enlevé ma chemise pour lui mettre autour du visage, qu'elle ne respire pas la fumée, et je l'ai emportée aussi vite que possible".

Mais il y a bien une ombre au tableau : Derrick n'est pas ressorti indemne et comme il l'a évoqué, il est bel et bien ressorti brûlé au visage, aux bras et au dos, au deuxième et troisième degré. Actuellement recouvert de bandages, il est hospitalisé et reçoit les soins nécessaires.

"Même si j'ai été brûlé, je m'en fiche, vraiment. Je préfère me brûler qu'elle le soit. Je le referai, honnêtement. Je courrais là-bas et je recommencerai, même si je me brûlais encore plus ou si je devais mourir". Un vrai héros, on vous dit !