Il se débarrasse de milliers de frelons asiatiques grâce à ce piège maison, simple mais redoutable

André Royer, 82 ans, basé en Ille-et-Vilaine, a conçu un piège à frelons redoutable. Il a dévoilé sa recette.

Les frelons, André Royer, 82 ans, en fait son affaire. Cet habitant de La Bazouge-du-Désert, en Ille-et-Vilaine a conçu depuis sept ans des pièges anti-insectes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est devenu expert en la matière. Parmi ses pièges qui fonctionnent de façon redoutable : on retrouve celui contre les frelons asiatiques. On vous en dit plus.



Une recette miracle

Alors que le printemps pointera bientôt le bout de son nez, les frelons débarquent également. Pour lutter contre ces bestioles qui envahissent les extérieurs et pourrissent la vie de certains habitants, André Royer a mis en place des pièges redoutables. Leur truc en plus ? Ils renferment tous une potion “magique”. Interrogé par Actu.fr, il a dévoilé sa recette secrète qui permet “d’attirer les frelons” : “il faut verser un tiers de sirop de grenadine, un tiers de bière brune et un tiers de vin blanc sec”.

Il a précisé : “Simple et efficace, tout le monde peut le faire.” Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce mélange fonctionne. André Royer a déclaré à nos confrères : ”J’en ai tué 2997 en 2023. Et près de 4000 en 2022”. Rien que ça !

Si l’homme de 82 ans est aussi investi, c’est notamment pour aider les habitants de sa commune. Les frelons asiatiques s’attaquent aux abeilles, mais également aux vergers et peuvent parfois détruire de nombreuses plantations. Il est donc important de construire des pièges pour les éloigner, voire les éliminer. Une astuce dévoilée par l'octogénaire qui devrait être utilisée par de nombreuses personnes. Il ne nous reste plus qu'à remercier André pour cette innovation qui éloigne les frelons !

