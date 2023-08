Cet homme qui ne pouvait pas respirer par lui-même et vivait dans un poumon d'acier a réussi à devenir avocat

Paul Alexander est un homme âgé de 77 ans qui a vécu une grande partie de sa vie dans un poumon d’acier, après avoir été touché par la polio. Malgré son handicap, il a fait des études et est devenu avocat.

Paul Alexander, 77 ans, est un homme originaire de Dallas, au Texas. En 1952, il a eu la polio alors qu’il n’avait que 6 ans. Depuis qu’il a été touché par la maladie, Paul est paralysé du cou jusqu’aux pieds, ce qui l’empêche de respirer par lui-même. Ainsi, il est resté pendant toute sa vie dépendant d’une machine qui l’aidait à respirer, appelée “le poumon de fer”.

Crédit photo : Dallas Morning News

Cette grosse machine fabriquée dans les années 1950 permet à la personne malade de s’allonger à l’intérieur pour respirer, avec seulement la tête qui dépasse. Aujourd’hui, Paul est l’une des dernières personnes au monde à utiliser ce dispositif pour survivre.

Il parvient à respirer seul

Paul était obligé de rester dans cette machine nuit et jour pour pouvoir respirer. Les médecins ont essayé de le faire respirer par lui-même mais Paul est rapidement devenu bleu avant de s’évanouir. Cette situation a duré des années jusqu’à ce que Paul développe une nouvelle façon de respirer appelée “la respiration de la grenouille”.

Crédit photo : The Last Few Polio Survivors

Cette méthode consiste à respirer en utilisant les muscles de sa bouche et de sa gorge pour pomper de l’air vers ses poumons. Paul s’est longuement entraîné et grâce à cette technique, il a réussi à respirer seul et à passer une partie de sa vie hors de l’engin métallique. Aujourd’hui, il doit toujours l’utiliser pour dormir.

Bien qu’il soit dépendant de la machine pour respirer, Paul a tout fait pour réaliser ses rêves. Il a fait des études, est allé à l’université et a été diplômé en droit. Puis, il est devenu avocat et les clients étaient nombreux à avoir recours à ses services. Un bel exemple de détermination.