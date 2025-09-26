Il jette sa fille âgée de deux jours dans un fleuve infesté d'alligators pour une raison terrifiante

Aux États-Unis, un père de famille se serait débarrassé de sa fille de deux jours dans un fleuve infesté d’alligators pour une raison glaçante.

Un fait divers terrifiant.

Le procès de Brandon Isabelle, un Américain de 28 ans, a débuté ce mardi 23 septembre. Ce dernier est accusé d’avoir jeté sa fille de deux jours dans un fleuve infesté d’alligators, après avoir assassiné sa petite amie, qui était la mère du bébé.

L’homme aurait commis ce geste inqualifiable parce qu’il voulait se débarrasser de sa famille pour vivre avec une autre femme, selon le procureur général, Dru Carpenter.

Crédit Photo : iStock

Ces faits sordides remontent à février 2022. Le vingtenaire aurait attiré sa compagne, Danielle Hoyle, 27 ans, à Memphis, dans le Tennessee. Il lui aurait alors demandé d’amener leur enfant, Kennedy.

Selon les procureurs, Brandon Isabelle a abattu sa partenaire et jeté la fillette dans le fleuve Mississippi, où vivent des alligators. À noter que le corps de la petite fille n’a jamais été retrouvé, souligne le site d'information Metro.

Crédit Photo : Action News 5

Il plaide non coupable

L’auteur des faits a rapidement été identifié comme suspect et arrêté après que des policiers ont découvert le corps de Danielle Hoyle non loin d’un véhicule abandonné.

Le mois dernier, Brandon Isabelle a été filmé en train d’avouer le meurtre de sa conjointe aux enquêteurs. Sur cet enregistrement, il raconte avoir attiré la jeune femme à une intersection, avant de lui tirer une balle dans la tête. Selon ses dires, il a ensuite conduit Kennedy dans la partie nord de Mud Island, où il l’a jetée à l’eau parce qu’il ne voulait pas d’elle.

L’assassin a été mis en examen pour meurtre au premier degré, maltraitance et négligence aggravées envers un enfant et enlèvement aggravé. Il a plaidé non coupable à ces accusations.

À la barre, le procureur a affirmé que Brandon Isabelle fréquentait une autre femme et souhaitait être avec elle alors que Danielle Hoyle attendait son enfant. Selon l’homme de loi, les procureurs disposent de preuves ADN, vidéo et testimoniales pour prouver la culpabilité de l’accusé.

Crédit Photo : Action News 5

Au vu de la gravité des faits, Brandon Isabelle risque de passer le reste de sa vie derrière les barreaux.

Affaire à suivre.