« Chérie, ne bouge pas » : elle se réveille avec un python de plus de 2 mètres sur la poitrine

Direction l’Australie, où une habitante de Brisbane a été réveillée par une gigantesque créature au beau milieu de la nuit en début de semaine.

Si l’Australie est connue pour ses paysages dignes d’une carte postale, le pays des kangourous possède néanmoins un point faible : sa faune effrayante.

Crédit Photo : iStock

Les Australiens cohabitent avec les animaux les plus dangereux de la planète. Rachel Bloor en sait quelque chose. Cette habitante de Brisbane, capitale de l'État du Queensland, est tombée nez à nez avec le pire cauchemar des personnes souffrant d’ophiophobie.

Réveillée en pleine, elle découvre une bête géante sur elle

Les faits se sont déroulés lundi 12 janvier, en plein milieu de la nuit. La jeune femme dormait paisiblement lorsque celle-ci a été tirée de son sommeil après avoir senti un poids sur sa poitrine, rapporte la BBC.

De prime abord, la jeune femme pensait qu’il s’agissait de son chien. À moitié endormie, elle a cherché à toucher son animal de compagnie, mais s’est retrouvée à caresser quelque chose de lisse et de glissant.

Crédit Photo : iStock

Inquiète, Rachel s’est réfugiée sous sa couverture. De son côté, son compagnon s’est empressé d’allumer la lampe de chevet, ce qui a confirmé les craintes du couple.

« Il m'a dit : ''Oh chérie, ne bouge pas. Il y a un python de 2,5 mètres sur toi'' », a déclaré l’Australienne auprès de nos confrères.

Face à cette situation, les occupants de la chambre ont décidé de faire sortir les chiens.

« Je me suis dit que si mon dalmatien se rendait compte qu'il y avait un serpent... ça allait être un carnage ».

« Il était tellement gros »

Une fois les quadrupèdes dehors, Rachel a commencé à se dégager du lit en faisant preuve d’une extrême prudence pour ne pas effrayer le reptile identifié comme un python tapis, une espèce non venimeuse.

« J'essayais juste de me glisser hors des couvertures... en me disant : ''Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ? C'est tellement bizarre’’ », se souvient-elle.

D’après elle, le reptile s’est faufilé à travers les volets de sa fenêtre avant d’atterrir sur le lit.

Crédit Photo : Rachel Bloor

Par chance, elle a réussi à faire sortir l’intrus en le repoussant tranquillement vers la direction d’où il venait.

« Il était tellement gros que même enroulé sur lui-même, une partie de sa queue dépassait encore du cadre. Je l’ai attrapé. Il n’avait pas l’air particulièrement paniqué », détaille-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Je pense que si vous êtes calme, ils le sont aussi ».

Rachel est parvenue à garder son calme car elle a grandi dans une propriété où il y avait beaucoup de serpents. En revanche, elle a une peur bleues des crapauds buffles.

« Je ne les supporte pas, ils me donnent envie de vomir. Donc, si ça avait été un crapaud géant, ça m'aurait effrayé », confie-t-elle.

Crédit Photo : iStock

Comme le sougline le média anglais, tous les animaux et les humains sont sortis indemnes de cette interaction.

Les pythons tapis raffolent des jardins

Les pythons tapis sont vivent dans les zones côtières de l’Australie. Ces spécimens se nourrissent généralement de petits animaux tels que les oiseaux.

« Avec cette chaleur, nous en voyons beaucoup sortir et se prélasser au sol», a indiqué la spécialiste des serpents Kurt Whyte auprès de la chaîne ABC. Ils doivent trouver des endroits où vivre, et nos jardins leur offrent un habitat idéal ».

Crédit Photo : iStock

L’experte recommande de pas essayer de les capturer mais de signaler leur présence auprès des autorités compétentes.