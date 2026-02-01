Un homme de 24 ans se présente aux urgences de Toulouse avec un obus dans le rectum

Cette nuit, un homme s’est rendu aux urgences de Toulouse après s’être coincé un objet insolite dans le rectum.

Incroyable mais vrai !

Une scène improbable a eu lieu au CHU de Rangueil à Toulouse puisque celle-ci a nécessité l’intervention des démineurs, rapporte France 3 Régions.

Il se coince un obus dans le rectum

Dans la nuit du samedi 31 janvier au dimanche 1er février 2026, un homme âgé de 24 ans s’est rendu aux urgences de l’hôpital pour des douleurs dans les fesses.

Les médecins ont interrogé le patient pour en savoir plus. Ce dernier a alors indiqué s’être introduit un objet dans l’anus sans dire lequel.

Crédit Photo : iStock

Face à cette situation, une intervention chirurgicale visant à extraire le corps étranger a été programmée, aux alentours de deux heures du matin. Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que la procédure ne s’est pas passée comme prévu.

Et pour cause : le chirurgien a fait une découverte hallucinante durant l’opération. Son patient avait un obus datant de la Première Guerre mondiale coincé dans le rectum.

Crédit Photo : iStock

Des démineurs dépêchés sur place

La réaction a été immédiate : une alerte a été lancée. Celle-ci a mobilisé des policiers, des sapeurs-pompier, ainsi qu’une équipe de démineurs. À leur arrivé, un périmètre de sécurité a été installé en raison de la nature explosive de l’engin.

Fort heureusement, deux spécialistes ont pu neutraliser le projectile sans difficulté puisque celui-ci ne présentait aucun danger. Il s’agissait d’un obus allemand d'environ 16 centimètres de long pour 4 centimètres de diamètre.

Crédit Photo : iStock

Selon les informations rapportées par Actu Toulouse, le patient se trouve toujours en observation. Depuis, une question est sur toutes les lèvres : comment cet homme s'est retrouvé avec cet engin explosif dans le rectum ?

En attendant d’avoir le fin mot de l’histoire, une enquête pour «infraction à la législation sur les armes» a été ouverte.

Un incident similaire a eu lieu fin décembre 2022 dans le Var. Un octogénaire est arrivé aux urgences de Toulon avec un obus de la Première guerre mondiale dans l’anus.