Il sort avec une femme de 23 ans qui a l'apparence d'une fillette et reçoit une avalanche d'insultes

Depuis quelque temps, Dan Swygart, un Gallois âgé de 26 ans, est au coeur d’une polémique : ce dernier sort avec une femme de 23 ans coincée dans le corps d’une fillette de 8 ans.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette idylle a choqué un grand nombre de personnes, dont les téléspectateurs de l’émission américaine «I Am Shauna Rae», dans laquelle Shauna s’est fait connaître.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Dan Swygart répond aux critiques qui l’accusent d’être «un sale type».

Un couple qui dérange

En effet, le jeune homme a indiqué qu’il sortait avec Shauna pour sa «personnalité et non pour apparence enfantine». À noter que la starlette du show télévisé, diffusé sur la chaîne TLC, mesure un peu moins d’un mètre et pèse environ 22 kilogrammes.

Comme le précise The Daily Mirror, son retard de croissance est un effet secondaire d’un traitement contre le cancer du cerveau qu’elle a reçu lorsqu’elle était enfant. Aujourd’hui, son apparence physique est un véritable frein pour faire des rencontres amoureuses. Pire encore, sa mère et son beau-père ont déjà exprimé la crainte que son apparence très jeune attire des pédophiles.De son côté, celle qui documente sa vie à la télévision semble avoir trouvé l’amour dans les bras de Dan.

Toujours selon le média britannique, les deux tourtereaux se sont rencontrés dans la saison 2 de l’émission. Une séquence qui n’est pas passée inaperçue et qui a provoqué la colère des internautes.

«Oui, elle a 23 ans, mais elle ressemble et parle comme un enfant de huit ans. Elle n'agit pas non plus comme une femme mûre. Elle a l'air d’une petite fille», a écrit un utilisateur.

Face à cette situation, le principal concerné s’est emparé de son compte Instagram pour défendre son couple :

«Il est très important de se rappeler que Shauna est une femme incroyable de 23 ans qui a un handicap. En développant une connexion avec elle, il est important de reconnaître son handicap et de passer par-dessus et de la bâtir sur la personne qu’elle est en tant qu’individu», a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter : « Je pense que certaines personnes ne sont pas assez matures émotionnellement pour comprendre qu'on peut avoir une connexion profonde basée sur la personnalité plutôt que sur le physique».

