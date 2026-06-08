Il tente de voler une combattante de MMA, elle le roue de coups... jusqu'à ce qu'il la supplie d'appeler la police

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La combattante brésilienne de MMA Polyana Viana

Direction le Brésil, où un voleur a eu la très mauvaise idée de menacer une passante avec une arme : sa cible était en réalité une championne de MMA.

Un voleur pensait s’attaquer à une victime sans défense dans la rue, mais il est tombé sur plus redoutable qu’il ne l’imaginait.

Une scène pour le moins impressionnante s’est produite à Rio, au Brésil. Un homme a tenté de dérober le smartphone d’une passante en la menaçant avec une arme. Mais sa cible s’est révélée être une combattante d’arts martiaux mixtes (MMA).

Résultat : elle n’en a fait qu’une bouchée.

Polyana VianaCrédit Photo : Polyana Viana / Instagram

Un voleur attaque une passante

Tout commence un samedi soir de janvier 2019. Alors qu’elle attend son Uber en bas de son immeuble, dans le quartier de Pechincha, Polyana Viana, une Brésilienne de 27 ans, se fait aborder par un homme, raconte le site spécialisé TheFeedski.

L’individu n’hésite pas à s’asseoir à côté d’elle sur le trottoir pour lui demander l’heure. La jeune femme s’exécute, mais constate rapidement que le passant ne semble pas décidé à s’éloigner.

Polyana VianaCrédit Photo : Polyana Viana / Instagram

Prudente, elle glisse alors son téléphone portable dans la poche de son pantalon. Un geste qui n’échappe pas à son interlocuteur, lequel lui ordonne de le lui remettre.

L’homme se montre de plus en plus menaçant. Il affirme être armé et porte la main vers ce qui semble être une arme à feu. Une erreur qu’il ne va pas tarder à regretter.

La suite après cette vidéo

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Une combattante de MMA comme victime

Loin de céder à la panique, Polyana observe attentivement l’arme et en déduit qu’elle est factice avant de réagir. Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa riposte est impressionnante.

Du haut de ses 1m70, elle lui assène deux coups de poing et un coup de pied. Son agresseur tombe au sol, puis elle l’étrangle pour l’immobiliser avec une clé de bras.

« Ensuite, je l’ai assis au même endroit où nous étions et j’ai dit : ‘'Maintenant on va attendre la police’’ », a-t-elle raconté à l’époque au site MMA Junkie.

L'agresseur de Polyana VianaCrédit Photo : Polyana Viana / Instagram

Selon elle, l’homme n’a pas tenté de se battre, craignant qu’elle le frappe encore plus. C’est lui qui aurait supplié d’appeler les forces de l’ordre. Son arme était bel et bien en plastique.

Elle a maintenu le malfrat jusqu’à l’arrivée des policiers. Après avoir déposé une plainte au commissariat, elle est rentrée chez elle et a préparé le dîner.

Entre-temps, elle a partagé sur les réseaux sociaux une photo de l’homme, le visage en sang et couvert de bleus. La preuve qu’il a passé un très mauvais moment.

Il faut dire que Polyana est une combattante professionnelle de l’UFC, la principale organisation mondiale de MMA. Son palmarès ? 10 victoires en 12 combats…

Brésil
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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