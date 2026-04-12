Un voleur cambriole une bijouterie... et oublie son téléphone portable dans la boutique

À Madrid, un voleur a fait une grave erreur en tentant de cambrioler une bijouterie. Surpris par l’alarme, il a oublié son téléphone portable dans la boutique, ce qui a permis à la police de l’arrêter.

Les vols de bijouterie sont fréquents partout dans le monde. C’est par exemple le cas de cette femme qui a été arrêtée au volant de sa Tesla pour avoir volé 2 000 euros de bijoux dans un magasin, ou encore de cet homme qui n’a pas hésité à avaler un pendentif à 16 500 euros dans un bijouterie pour le voler.

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Un autre fait similaire a eu lieu à Madrid, en Espagne, ce vendredi 3 avril. Un homme âgé de 48 ans a tenté de cambrioler une bijouterie de la ville. Cependant, il n’a pas réussi et a rapidement été arrêté par les policiers à cause d’une grave erreur, comme le rapporte le média espagnol Telecinco.

Surpris par l’alarme de la boutique

L’homme est suspecté d’avoir tenté de cambrioler la bijouterie en creusant un trou depuis un immeuble voisin. En effet, il serait entré aux alentours de 22h dans un bâtiment résidentiel, qui partage un mur avec la bijouterie. Pour accéder au commerce, il a fait un trou dans le mur.

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Cependant, il y a une chose qu’il n’avait pas anticipée : son irruption dans la boutique a déclenché l’alarme de la bijouterie. Paniqué, il a tenté de fuir les lieux, mais la police avait été alertée par une habitante qui avait entendu des bruits suspects.

Son téléphone portable dans la bijouterie

Pris sur le fait, le voleur a tenté de nier les faits. Cependant, il avait plusieurs choses contre lui. Il avait une clé à molette, une clé à pipe, un pied-de-biche et une lampe torche. Pour sa défense, il a expliqué qu’il faisait des travaux, mais cela n’a pas convaincu les policiers. Et pour cause : les caméras de vidéosurveillance ont filmé son bras droit passer par le trou qu’il venait de creuser.

Mais ce n’est pas tout ! Dans la bijouterie, les policiers ont retrouvé le téléphone portable du voleur.

“Il est possible qu’il ait fait passer son téléphone dans le trou en premier, avec l’intention de rentrer ensuite, mais qu’il ait manqué de temps”, ont indiqué des sources policières.

En plus de s’être fait arrêter pour cette erreur, l’homme n’a pas pu voler le moindre bijou.