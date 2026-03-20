« Tu t'es fait avoir » : un ouvrier trouve 20 000 € et les rend à son propriétaire... il reçoit une « récompense » ridicule

Direction l’Argentine, où un ouvrier honnête a reçu une récompense modeste après avoir trouvé et restitué une importante somme d’argent.

Le crime ne paie pas… mais l’honnêteté non plus ! Mauricio Abdelnur en sait quelque chose !

Un ouvrier trouve plus de 20 000 euros par terre

Fin janvier, cet ouvrier originaire de la province de Córdoba, en Argentine, a fait une drôle de découverte après sa nuit de travail.

Alors qu’il attendait son bus pour rentrer à la maison, il a aperçu une enveloppe sur le sol. À l’intérieur se cachait un véritable trésor : des chèques d’une valeur de 37 millions de pesos (environ 22 000 euros), rapporte 20 Minuten.

« J’ai d’abord attendu pour voir si quelqu’un revenait, mais personne n’est arrivé. J’ai attendu, attendu et attendu », confie le travailleur auprès de la chaîne locale ElDoce TV.

Ne sachant que faire, il a ramené ce précieux paquet chez lui en attendant de prendre sa décision.

À son arrivée, il partagé son secret avec Lucas, son fils de dix ans. Le petit garçon a alors encouragé son papa à rendre l’argent.

« J’ai trouvé ça très touchant », se souvient le père de famille.

Il rend l’argent à son propriétaire…

Comme le précisent nos confrères, l’Argentin a eu recours à l’intelligence artificielle pour identifier le propriétaire des titres de paiement.

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Il a alors découvert que les chèques provenaient d’une entreprise agricole située dans une province voisine.

« J'ai photographié chaque chèque et contacté la société par téléphone. Par précaution, j'ai aussi envoyé les photos : imaginez que j'aie rendu 37 millions de pesos et qu'on m'ait ensuite accusé que l'argent avait disparu. J'aurais eu de gros ennuis », explique-t-il.

Crédit Photo : iStock

Une fois cette étape terminée, il s’est rendu au siège de la société pour rendre l’argent. Pour son geste, Mauricio s’est vu remettre une compensation de 30 000 pesos, soit 17 euros. Un montant qui n’a pas manqué d’étonner le bon samaritain.

… et se fait avoir en beauté

De retour chez lui, l’homme a discuté avec son fils, qui a lui aussi jugé la récompense insuffisante. « Papa, je crois que tu t'es fait avoir », lui aurait lancé le petit garçon.

Les mots du garçonnet ont provoqué un véritable déclic chez Mauricio.

« Ça m'énerve qu'une entreprise millionnaire m'ait donné si peu. J'ai évité qu'ils subissent une perte, j'ai pris soin de leurs biens et j'ai tout apporté en personne pour que rien ne se passe mal. Je ne me sens pas traité équitablement », a dénoncé le principal intéressé.

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Selon un ami avocat, Mauricio aurait d’abord dû se rendre dans un commissariat ou à la banque émettrice pour déclarer les chèques. Dans ce cas de figure, il aurait pu recevoir une récompense allant jusqu'à 10% de la somme.

En France, une personne qui retrouve et restitue un bien perdu peut percevoir une gratification si le propriétaire le décide.