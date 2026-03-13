Une étudiante de 20 ans accouche dans les toilettes, laisse son bébé se noyer dans la cuvette et part jouer dans une pièce de théâtre

Aux Etats-Unis, une étudiante âgée de 20 ans a été arrêtée après la mort de son nouveau-né. Elle est accusée de l’avoir laissé se noyer dans la cuvette après avoir accouché dans les toilettes.

Macabre découverte à Palm Coast, en Floride ! L’affaire a été révélée lorsque les services d’urgence ont reçu un appel vers 4 heures du matin le 6 mars dernier.

La personne ayant contacté le 911 a indiqué qu’Anne Mae Demigillo, étudiante âgée de 20 ans, lui avait envoyé des messages affirmant qu’elle avait accouché et qu’elle avait "fait quelque chose" à son bébé.

Les policiers se sont alors rendus au domicile pour effectuer une vérification et la jeune femme aurait reconnu avoir accouché et enterré l’enfant. Le nouveau-né, retrouvé par les enquêteurs, pesait environ 1,8 kg.

L’étudiante a donc été arrêtée et est accusée d’homicide involontaire aggravé d’un enfant. Au-delà du drame déjà horrible en soir, ce sont aussi les circonstances et l’action de l’étudiante, après le décès du nouveau-né, qui ont choqué les enquêteurs.

Selon plusieurs médias locaux comme NBC South Florida, les autorités affirment que la jeune femme a accouché dans la nuit du 5 mars dans les toilettes de sa maison. Dans une déclaration citée dans les documents judiciaires, elle affirme avoir ressenti pendant plusieurs heures de fortes douleurs abdominales avant de se rendre dans la salle de bain.

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D’après les éléments de l’enquête, elle aurait alors découvert l’enfant dans la cuvette. Le chef adjoint du shérif Joe Barile a décrit la scène lors d’une conférence de presse :

"Elle va aux toilettes, pense avoir des crampes, puis un enfant naît. Elle le voit dans les toilettes, le laisse là, l’observe, l’entend pleurer et attend qu’il cesse de pleurer et de bouger.”

Elle va en cours et joue au théâtre comme si de rien n’était

Les documents judiciaires indiquent que la jeune femme a reconnu avoir vu le bébé "bouger dans les toilettes, la tête partiellement immergée dans l’eau". Elle aurait également déclaré avoir entendu l’enfant pleurer alors qu’il se trouvait dans la cuvette. Après avoir estimé que le nouveau-né était mort, elle aurait retiré le corps avec une serviette et l’aurait placé dans un sac de sport rangé dans son placard.

Plus choquant encore, après cette réaction froide et morbide, c’est la façon dont l’étudiante a passé le reste de sa journée comme si de rien n’était. Selon les autorités, elle est ensuite partie suivre des cours au Daytona State College avant de se rendre au Little Theatre de New Smyrna Beach, où elle participait à la comédie musicale "Anything Goes".

Ce n’est que dans la soirée, après être rentrée chez elle vers 22 heures, qu’elle aurait enterré le corps du nourrisson dans une tombe peu profonde dans le jardin de la maison familiale.

Le bureau du procureur estime qu’il existe une "probabilité substantielle" que l’accusée ait commis le crime et demande son maintien en détention préventive, la considérant comme "un danger pour la communauté". L’enquête se poursuit. Elle est actuellement détenue sans caution en prison, dans l’attente d’une audience prévue le 12 mars.