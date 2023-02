Il trouve 5000 dollars en billets dans son sac McDonald's et sa réaction le surprend lui-même

En récupérant sa commande chez McDonald’s, ce jeune homme ne pensait probablement pas trouver une telle somme en cash. Malgré l'appât du gain, comme il le confesse sur les réseaux sociaux, le client a rapporté l’argent.

Crédit : Bosca78/ iStock

Josiah Vargas a fait beaucoup d’heureux en jouant franc-jeu. Le jeune homme originaire de l'Indiana, aux États-Unis, a eu la surprise de découvrir que sa commande du célèbre fast-food avait été malencontreusement échangée avec des billets de banque.

Ce sont 5000 dollars (4500 euros) que Josiah a trouvé dans son sac McDonald’s, emballés dans un sac en plastique. Au lieu de son habituel McMuffin, Josiah a tout simplement récupéré par mégarde le dépôt bancaire du restaurant de Elkhart.

Un accès gratuit à McDonald’s pendant un mois pour bonne action

Pour raconter sa drôle d’aventure, le jeune homme s’est emparé de son compte TikTok. Dans la vidéo, visionnée plus de 2 millions de fois sur le réseau social chinois, Josiah confie son tiraillement : « Pourquoi me feriez-vous cela ? Savez-vous à quel point je veux cet argent ? Pourquoi me mettre dans cette situation », regrette avec amertume (et humour) l’Américain.

Le jeune homme raconte aux internautes qu’il a reçu le mauvais sac au moment de récupérer sa commande. Il s’interroge alors sur pourquoi le restaurant ferait l'erreur de cacher son argent dans un sac.

Mais loin de se soumettre à la tentation, Josiah lance finalement : « Et je dois rendre ça parce que je suis une bonne personne ». Dans la suite de sa vidéo, on peut voir le jeune homme se rendre dans le restaurant et lancer avec humour aux employés « Vous blanchissez de l'argent ici ? », avant de montrer le sac de billet.

Visiblement rassurés d’avoir retrouvé leur dépôt, les employés ont exprimé leur reconnaissance : « C'est une bénédiction de Dieu. Je veux vraiment vous faire un câlin », lance l’une des employées.

Pour sa bonté, Josiah a reçu 200 dollars (183 euros) en échange et un accès gratuit à McDonald’s pendant un mois.

« Les actions de Josiah sont une source d'inspiration pour nous tous et nous lui sommes éternellement reconnaissants de nous avoir rendu notre dépôt bancaire », s’est réjoui le propriétaire du restaurant, Estephan Awad, dans un communiqué.

Le jeune homme est ravi du bien qu’il a apporté au restaurant : « Faites le bien, les gens. Rendez 5 000 $ et obtenez 200 $ et McDonald's gratuitement pendant un mois. C'est une bonne valeur marchande ».