15 pièces de 20 centimes très rares

Les pièces de monnaie de 20 centimes prennent de la valeur. Elles deviennent des objets de collection, car elles sont de plus en plus rares. Tour d’horizon.

1. Pièces de 20 centimes rares du Vatican et de l’Allemagne cotées

L'allemagne détient une pièce de 20 centimes rare. Crédit : Istock

À voir aussi

Ces pièces de 20 centimes ont été émises en dix exemplaires. Il est difficile de les trouver, notamment celles du Vatican et de l’Allemagne. Les pièces de 20 centimes du Vatican mises en circulation en 2008 coûtent 35 euros (EUR). Le cours des pièces de 20 centimes allemandes (2003-2004) est de 3 euros (EUR).

Notez que la pièce de 20 centimes du Vatican pèse 5,74 g avec 22,25 mm de diamètre. La première série est mise en circulation entre 2002 et 2005 et est imprimée de l’effigie du pape Jean-Paul II. La deuxième série émise entre 2005 et 2006 représente les armoiries du cardinal camerlingue. Émise entre avril 2006 et décembre 2013, la pièce de 20 centimes du Vatican troisième série représente le pape Benoît XVI. Mise en circulation entre 2014 et 2017, la quatrième série présente Sa Sainteté le pape François. La pièce de 20 centimes 2017 montre les armoiries du pape François encadrées par des mots « Città del Vaticano » ou Cité du Vatican.

Les pièces à double face appartiennent à la catégorie des pièces de 20 centimes rares. Leur cours est de 700 euros (EUR) et leur vente aux enchères rapporte plus de 1 000 euros (EUR).

2. Pièce de 20 centimes rares de France de 2010

20 centimes une pièce rare française. Crédit : Istock

250 pièces de 20 centimes ont été émises en France en 2010. Elles font partie des pièces les plus recherchées. 52 pièces parmi celles éditées en France sont encore en circulation, le reste étant en possession des collectionneurs de France. Cette rareté fait grimper leur valeur lors des ventes aux enchères, les acteurs dans le trading les ont évaluées à plus de 300 000 euros (EUR).

3. 20 centimes Cérès IIe République

Pièce de 20 centimes française de 1997. Crédit : Istock

Frappée entre 1849 et 1851 avec un titre 900 ‰, la pièce de 20 centimes Cérès a été émise en France. Elle pèse 1 g et affiche un diamètre de 15 mm. Voici quelques spécificités sur cette pièce de monnaie en argent:

1849A Argent : disponible avec 4 877 exemplaires, le prix de cette pièce de 20 cents en argent 1849 Paris très rare est de 1 000 euros (EUR) en qualité fleur de coin (FDC) ;

très rare est de 1 000 euros (EUR) en qualité fleur de coin (FDC) ; 1849A Or : cette pièce rare en or1849 Paris est estimée à 3500 euros (EUR) en qualité FDC ;

1850A Cuivre : cette pièce rare en cuivre de 1850 Paris en qualité FDC est estimée à 300 euros (EUR).

4. Pièce de 20 centimes Napoléon III Grosse Tête de 1854

Pièces de monnaie. Crédit : Istock

Cette pièce de 20 centimes en argent de 1853 est éditée en deux exemplaires seulement. Elle pèse 1 g avec un diamètre de 185 mm et un titre de 900 ‰. Elle représente Louis-Napoléon Bonaparte. Sur la face, cette pièce de 20 centimes Napoléon III est frappée à son image. Elle ressemble à la pièce de 20 centimes NapoléonIII tête nue, mais la taille de l’effigie de Napoléon est différente. En bon état, le prix de cette pièce atteint 1 000 euros (EUR) lors d’une vente aux enchères.

5. Pièce de 20 centimes NapoléonIII Tête Nue (1853-1863)

La pièce de 20 centimes NapoléonIII tête nue pèse 1g. 19 millions de la version en argent ont été éditées. D’autres pièces rares semblables aux pièces de 20 centimes ont aussi été tirées. Plus de 13 000 exemplaires ont été frappés en 1856. Leur cours est de 400 euros (EUR). La plupart des pièces de 20 centimes Napoléon III de 1863 ne sont pas mises en circulation. Le prix d’une pièce de monnaie de 20 centimes NapoléonIII de 1866 Paris est de 8,50 euros (EUR).

6. Pièce Aenta de 20 centimes d’euro (EUR) Grèce

La pièce de 20 centimes de la Grèce pèse 5,74 g pour un diamètre de 22,25 mm. Sur chaque valeur faciale, cette pièce représente le portrait de Ioannis Capodistrias (1776-1831). Le cours des pièces grecques de 20 cents d’euro (EUR) varie selon l’état de conservation de la monnaie. Le prix de la version 20 cents 2002 dans une boutique de collection est de 1euro (EUR) en SPL et 2 euros (EUR) en qualité fleur de coin.

7. Pièce rare de 20 centimes type Marianne

Les pièces de 20 centimes Marianne ont été frappées à 3 500 exemplaires. La pièce de 20 centimes Marianne 1962 essai coûte 90 euros (EUR) en état SUP, 120 euros (EUR) en état SPL et 160 euros (EUR) en état FDC. La version Marianne1962 a une cote de 60 euros (EUR) en état SPL et 200 euros (EUR) en état FDC. Le cours des monnaies de 20 centimes Marianne de 1963 en état SPL est de 120 euros (EUR) et de 220 euros (EUR) en état FDC. Avec 104 exemplaires, la monnaie Piéfort type Marianne1962 pèse 7,41g. Le prix de cette monnaie Marianne est de 200 euros (EUR) (SUP), 250 euros (EUR) (SPL) et 300 euros (EUR) (FDC).

8. Pièce de 20 centimes rare euro (EUR) Italie de 2002

Une pièce de 20 centimes d’euro 2002 Italie très rare Crédit : Istock

La pièce de 20 centimes d’Italie représente la sculpture d'Umberto Boccioni. Elle présente un homme en mouvement qui fait un grand pas en avant. Cependant, il est difficile de la reconnaître, surtout si c’est une représentation d'un homme, car il n'a ni visage, ni bras, ni pieds.

Les pièces de monnaie euro (EUR) d’Italie possèdent une valeur importante en raison de leur rareté. La pièce de 20 centimes d’euro (EUR) Italie de 2002 est très rare avec un revers coin tourné à 180 degrés. Le cours de la pièce de 20 centimes d’euro (EUR), Italie2022 atteint 800 euros (EUR) durant la vente aux enchères.

9. Pièce de 20 centimes d’euro (EUR) Malte

20 centimes d'euro BU FDC 2015 Malte Crédit : Istock

Mise en circulation depuis 1974, cette pièce de 20 cents d’euro (EUR) arbore les armoiries de Malte. Son poids est de 5,74 g et son diamètre atteint 22,25 mm. Le prix des monnaies de 20 cents d’euro (EUR) de 2011, 2012, 2014, 2015 et 2017 est de 2 euros (EUR) à 4 euros (EUR).

10. Pièce de 20 centimes de francs de 1994

Les monnaies Coin 20 cents de francs de 1994 ont été émises en France. Ces pièces de 20 centimes de francs ont une orientation frappe monnaie. Ces monnaies Coin 20 cents de francs ont été démonétisées en 2002.

11. Pièce de 20 centimes Petit Module (1864-1866)

La pièce d'argent de 20 centimes Petit Module a été créée par un décret impérial de 1864. Cette pièce de monnaie a été frappée entre 1864 et 1866 avec 58 360 exemplaires. Elle pèse 1 g, avec un diamètre de 15 mm. Grâce à leur rareté, elles coûtent 100 euros en état TB. L’état de la pièce impacte sur son prix.

12. Pièce de 20 centimes Grand Module (1867-1868)

La pièce de 20 centimes Grand Module est créée en 1866 en France. Frappée entre 1867 et 1868 avec un titrage d'argent pur de 835 ‰, cette pièce pèse 1 g et possède un diamètre de 16 mm. Elle fut démonétisée en 1918. Émise en 1867, avec 90 566 exemplaires à Bordeaux, cette pièce de 20 centimes coûte 60 euros (EUR) si elle est en bon état.

13. 20 cents d’euro (EUR) 1re carte Espagne

Les pièces de 20 centimesd’euro (EUR) de l’Espagne comportent quatre graphismes. Sur les monnaies de 1euro (EUR) et 2 euros (EUR) de 1999 à 2014, les graphismes représentent les effigies du roi Juan Carlos 1er et du roi FelipeVI depuis 2015. Le cours de ces pièces d’Espagne est aux environs de 2 euros (EUR) en cotation FDC et 1,5euro (EUR) en cotation SPL.

Le cours d’une pièce rare de 20 centimes M/1999 d’Espagne est de 100 euros (EUR). Vous souhaitez participer à un achat immédiat et une vente aux enchères des actions ? Vous voulez acheter des billets ou une action en bourse, ou investir dans le trading ou dans le bitcoin ? Sollicitez les services et les avis d’un trader.

14. 20 cents d’euro (EUR) AlbertII Belgique

Frappée à la presse, la pièce de 20 cents d'euro Albert II 2e carte, 2e type, 1re effigie affiche une forme appelée « fleur espagnole », et pèse 5,74 g. Son épaisseur est de 2,14 mm et son diamètre atteint 22,25 mm.

Sur l’envers de cette pièce de 20 cents d’euro (EUR) de Belgique, le portrait du roi AlbertII est entouré de douze étoiles de l’Union européenne. Ces dernières représentent la carte européenne.

15. 20 centimes Tête de Libertas nickel

La pièce de 20 centimes Tête de Libertas nickel pèse 4 g. Sa forme est ronde. Elle a un diamètre de 21,05 mm et une épaisseur de 1,44 mm. Frappée à la presse, elle a été démonétisée le 1er janvier 2004. Le cours de cette pièce de 20 centimes est de 5 euros (EUR).