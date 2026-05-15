Il vole une carte bancaire et s'en sert pour se payer un McDo à 38 euros

En Auvergne-Rhône-Alpes, une femme s’est fait voler sa carte bancaire après l’avoir oubliée à un distributeur. Le voleur l’a utilisée pour se payer un repas au McDonald’s.

Un vol pas comme les autres s’est produit dans la soirée du dimanche 10 mai. Une femme s’est fait voler sa carte bancaire après l’avoir oubliée à un distributeur de la Caisse d’Epargne, alors qu’elle déposait un chèque.

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La victime s’est aperçue de son oubli moins de 30 minutes plus tard. Elle était chez elle et s’apprêtait à passer à table avec sa famille quand elle a reçu une notification sur son téléphone, l’avertissant qu’elle venait d’effectuer un paiement de 38,10 euros chez McDonald’s. Cependant, ce n’était pas du tout le cas et en regardant dans ses affaires, elle s’est aperçue qu’elle n’avait plus sa carte bancaire.

Le voleur mange un McDo

Comme le rapporte Le Progrès, le voleur a donc utilisé la carte bancaire de la femme pour se payer à manger au McDonald’s situé dans la zone de Villeneuve, à Yssingeaux. Ce fait rappelle celui de cet homme qui s’est fait voler sa carte bancaire et est tombé nez-à-nez avec le voleur dans un magasin.

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En constatant que sa carte avait été utilisée, la femme a immédiatement fait opposition, bloquant instantanément les paiements. Par chance, le voleur n’a rien acheté d’autre et le préjudice total du vol s’élève à 38,10 euros.

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La carte bancaire est restituée

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Lundi matin, la femme qui avait perdu sa carte a eu une grosse surprise. Un agent de la mairie l’a appelée pour lui dire que les services municipaux avaient retrouvé sa carte bancaire dans la boîte aux lettres de la commune.

On ne sait pas qui a déposé la carte à cet endroit. Il pourrait s’agir du voleur qui aurait décidé de remettre la carte après avoir mangé gratuitement, ou d’une autre personne qui a pu trouver la carte laissée à l’abandon. Pour le moment, le mystère reste entier.