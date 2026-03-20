McDonald's remplace ses employés... par des robots humanoïdes en Chine

Et si vous vous faisiez servir votre Big Mac et vos frites par un robot humanoïde ? C’est ce que propose la Chine, qui envisage de remplacer les employés McDonald’s par des robots.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus d’ampleur partout dans le monde, à tel point qu’elle risque de menacer des emplois. Selon le PDG IA de Microsoft, nous allons assister à la fin du travail de bureau, qui sera remplacé par l’IA, d’ici 18 mois.

Crédit photo : @CyberRobooo / X

S’il s’agit à priori d’un scénario digne d’un film de science-fiction, il pourrait bien se réaliser à l’avenir, et ça a même déjà commencé. En 2023, une entreprise française a licencié 217 employés pour les remplacer par l’intelligence artificielle.

Des robots chez McDonald’s

Si on parle d’intelligence artificielle, on peut également mentionner les robots humanoïdes qui se développent de plus en plus et qui pourraient bientôt remplacer les humains dans leur travail, dans des domaines que l’on n’imaginait pas. En effet, la première usine automobile sans aucun humain et dirigée exclusivement par des robots arrive en Chine.

A McDonald's in Shanghai has begun deploying humanoid robots (from KEENON Robotics) to serve customers.



> These humanoid robots provide information, greet guests, and help enliven the atmosphere.

> Food delivery robots serve meals to customers and collect used trays.



in the… pic.twitter.com/IEFzucz3IE — CyberRobo (@CyberRobooo) March 18, 2026

La suite après cette vidéo

Dans ce même pays, l’enseigne McDonald’s est également impactée par l’arrivée des robots. En effet, les employés pourraient bientôt être remplacés par ces appareils créés par la société chinoise Keenon Robotics. Selon Numerama, une expérimentation est actuellement en cours à Shanghai.

Les robots vont servir les clients

Dans les restaurants McDonald’s, les robots humanoïdes seraient directement en contact avec le public, comme le montre une vidéo publiée sur X le 18 mars dernier. Ils pourront accueillir les clients, les saluer, les renseigner et les guider. Ils s’occuperont de l’accueil et du service en salle, prendront les commandes et déambuleront dans le restaurant pour servir les clients.

Crédit photo : @CyberRobooo / X

La cuisine, la sécurité alimentaire et la supervision des tâches resteront toujours assurées par des humains. Si la Chine a pris une telle décision, c’est dans une stratégie industrielle et économique puisque les robots n’ont pas besoin de faire de pause et ont une autonomie qui dure toute la journée. En plus de cela, la Chine est confrontée à un vieillissement de sa population, ce qui provoque une pénurie de main-d’oeuvre dans certains métiers. D’après Presse-Citron, les robots permettraient alors de combler ce manque et de garder les restaurants ouverts.

Pour le moment, l’intégration des robots dans les restaurants McDonald’s est seulement un essai. Il faudra attendre un peu avant de voir si cette expérience est un succès et si les robots risquent de se développer à l’international.