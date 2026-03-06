Pour le Ramadan, McDonald's affiche des emballages vides sur ses pubs pour ne pas tenter les musulmans

En ce moment en Allemagne, les publicités de McDonald’s sont totalement vides et ne présentent aucun aliment pendant la journée. La raison ? Ne pas tenter les musulmans qui font le Ramadan.

Le Ramadan a débuté le 18 février dernier et pour l’occasion, McDonald’s a lancé une nouvelle campagne de publicité ciblée qui fait réagir. C’est notamment le cas en Allemagne où les panneaux publicitaires évoluent au fil de la journée.

Quand on traverse les villes allemandes, on peut voir que sur les publicités de McDonald’s, tous les emballages sont vides. Comme le rapporte Marmiton, il n'y a aucun aliment et on ne voit que des cornets de frites non remplis ou encore des boîtes de burger fermées. Ainsi, aucun visuel appétissant n’apparaît sur les publicités McDonald’s.

This Ramadan, @McDonalds let the sun decide what showed on its screens.

During fasting hours, its outdoor screens did not show any food. The visuals stayed plain through the day.



When the sun set and it was time for Iftar, the burgers and meals appeared again. A simple idea that… pic.twitter.com/ipyur71K0f — afaqs! (@afaqs) February 23, 2026

Une publicité évolutive

Cette idée est venue de l’agence Scholz & Friends qui a tenté une approche originale à l’occasion du Ramadan. En effet, l’objectif de cette campagne publicitaire est de respecter le jeûne des musulmans, de ne pas leur donner faim pendant la journée et de ne pas les tenter. Il s'agit d'une publicité évolutive qui reprend le concept de l'enseigne de distribution Tesco, qui avait présenté des affiches similaires au Royaume-Uni.

Crédit photo : @le.media.food / Instagram

La publicité va encore plus loin puisqu’au moment de la rupture du jeûne, quand le soleil se couche, les affiches changent. Cette fois, les produits McDonald’s apparaissent, les cornets sont remplis de frites et les burgers sont présents sur les affiches. Ce n'est pas la première fois que McDonald's crée une publicité qui marque les esprits. En 2022, l'enseigne offrait une glace à tous les passants qui criaient sur ses panneaux publicitaires.

“C’est sympa de leur part”

Comme l’indique le site Marie France, cette démarche se veut respecteuse envers la communauté musulmane, et elle porte ses fruits. Sur les réseaux sociaux, certains internautes sont enchantés par le concept de cette publicité.

“Très ingénieux comme idée”, “Respect total”, “On devrait faire ça en France aussi”, “C’est respectueux et non dérangeant”, “Alors là, c’est sympa de leur part”, ont commenté les internautes sur X.

Mais comme toutes les publicités qui ciblent une communauté en particulier, elle ne plait pas à tout le monde. Certains internautes ont publié des commentaires négatifs qui dénoncent une adaptation excessive aux pratiques religieuses des musulmans, une différence de traitement entre les religions ou encore une “publicité qui n’a pas lieu d’être”.

Et vous, qu’en pensez-vous ?