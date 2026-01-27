Ils cambriolent un entrepôt, prennent la fuite... et s'embourbent quelques mètres plus loin

En Espagne, deux cambrioleurs ont vidé un entrepôt. Alors qu’ils tentaient de s’enfuir, leur voiture s’est embourbée et ils ont été arrêtés par la police.

Si certains cambrioleurs ne laissent aucune trace derrière eux pendant leur méfait, ce n'est pas le cas de tous. En 2024, un voleur ivre s'est endormi en plein cambriolage avant de se faire réveiller par la police le lendemain matin. Quelques années plus tôt, un voleur a essayé la tondeuse à gazon de sa victime avant de la dérober.

Le 18 janvier dernier, un couple a tenté de voler les objets contenus dans un entrepôt. L’homme âgé de 39 ans et la femme, 31 ans, n’ont cependant pas réussi leur coup, pour une raison insolite.

Crédit photo : iStock

Les voleurs ont cambriolé un entrepôt de stockage à Puljat, en Espagne. Aux alentours de minuit, le propriétaire a découvert que son box avait été vidé. Il a remarqué que la porte avait été enfoncée et que plusieurs objets avaient été dérobés. Ainsi, il a immédiatement prévenu la police.

Ils s’embourbent sur un chemin de terre

L’homme a également indiqué aux forces de l’ordre qu’une voiture avec deux occupants, soupçonnés d’être les voleurs, était embourbée sur un chemin de terre depuis quelque temps.

Crédit photo : iStock

Les policiers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont arrêté les fugitifs. Selon le média local El Caso, ces derniers avaient quitté l’entrepôt le coffre plein, mais leur voiture s’est embourbée sur le chemin de terre à cause de la pluie. Il était donc impossible pour eux de continuer leur route, et ils ont été arrêtés par les policiers.

Les voleurs ont été arrêtés

Le couple a été identifié. D'après Auto Moto, les voleurs ont tenté de minimiser les faits en prétextant que les objets volés provenait d’un entrepôt ouvert, et qu’il n’y avait donc pas eu d’effraction. Cependant, les policiers ont rapidement compris qu’ils mentaient puisqu’ils ont retrouvé les outils utilisés par les voleurs pour forcer la porte de l’entrepôt.

Les objets volés, qui étaient dans la voiture, étaient les mêmes que ceux décrits par le propriétaire et lui ont été restitués. Les voleurs ont quant à eux été conduits au poste de police. Ils ont comparu devant le tribunal le 19 janvier, avant d’être libérés sous caution.