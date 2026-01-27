Ils cambriolent un entrepôt, prennent la fuite... et s'embourbent quelques mètres plus loin

Par |

Une voiture embourbée

En Espagne, deux cambrioleurs ont vidé un entrepôt. Alors qu’ils tentaient de s’enfuir, leur voiture s’est embourbée et ils ont été arrêtés par la police.

Si certains cambrioleurs ne laissent aucune trace derrière eux pendant leur méfait, ce n'est pas le cas de tous. En 2024, un voleur ivre s'est endormi en plein cambriolage avant de se faire réveiller par la police le lendemain matin. Quelques années plus tôt, un voleur a essayé la tondeuse à gazon de sa victime avant de la dérober.

Le 18 janvier dernier, un couple a tenté de voler les objets contenus dans un entrepôt. L’homme âgé de 39 ans et la femme, 31 ans, n’ont cependant pas réussi leur coup, pour une raison insolite.

Un homme ouvre un entrepôtCrédit photo : iStock

Les voleurs ont cambriolé un entrepôt de stockage à Puljat, en Espagne. Aux alentours de minuit, le propriétaire a découvert que son box avait été vidé. Il a remarqué que la porte avait été enfoncée et que plusieurs objets avaient été dérobés. Ainsi, il a immédiatement prévenu la police.

Ils s’embourbent sur un chemin de terre

L’homme a également indiqué aux forces de l’ordre qu’une voiture avec deux occupants, soupçonnés d’être les voleurs, était embourbée sur un chemin de terre depuis quelque temps.

Une voiture embourbéeCrédit photo : iStock

Les policiers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont arrêté les fugitifs. Selon le média local El Caso, ces derniers avaient quitté l’entrepôt le coffre plein, mais leur voiture s’est embourbée sur le chemin de terre à cause de la pluie. Il était donc impossible pour eux de continuer leur route, et ils ont été arrêtés par les policiers.

Les voleurs ont été arrêtés

Le couple a été identifié. D'après Auto Moto, les voleurs ont tenté de minimiser les faits en prétextant que les objets volés provenait d’un entrepôt ouvert, et qu’il n’y avait donc pas eu d’effraction. Cependant, les policiers ont rapidement compris qu’ils mentaient puisqu’ils ont retrouvé les outils utilisés par les voleurs pour forcer la porte de l’entrepôt.

Les objets volés, qui étaient dans la voiture, étaient les mêmes que ceux décrits par le propriétaire et lui ont été restitués. Les voleurs ont quant à eux été conduits au poste de police. Ils ont comparu devant le tribunal le 19 janvier, avant d’être libérés sous caution.

Source : El Caso
Suivez nous sur Google News
Voiture

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Isabelle Nanty
Isabelle Nanty se confie sur son grave accident de voiture, après 4 mois passés à l'hôpital
Hogan renversé par la voiture
Armé d'un couteau, il menace un conducteur... qui lui roule dessus à deux reprises avec sa voiture
Une Alpha Romeo
Ces voitures sont rappelées d'urgence par le constructeur, la pédale de frein peut s'effondrer !
Un camion-benne
Ivre, nu et sans permis, il prend le volant d'un camion-benne... et tombe sur des policiers
Les jeunes disparus
ALERTE : quatre jeunes âgés de 16 à 20 ans ont disparu ensemble dans la même voiture, un appel à témoins a été lancé