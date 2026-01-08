Incendie à Crans-Montana : la gérante du bar aurait pris la fuite avec la caisse, le soir du drame

Huit jours après la tragédie de l’incendie de Crans-Montana, de nouveaux éléments sont révélés. On vous en dit plus.

Nouveau rebondissement dans l’affaire de l’incendie survenu à Crans-Montana en Suisse dans le bar Le Constellation. Pour rappel, dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1ᵉʳ janvier 2026, le bar a pris feu de manière soudaine, causant la mort de 40 personnes (dont des mineurs) et faisant plus de 119 blessés. Une tragédie pour cette petite ville de Suisse.

Alors qu’une enquête est toujours en cours afin de comprendre les causes réelles de l’incident, de nouvelles preuves accablantes s’accumulent contre les gérants du bar.

Un terrible drame

Comme le rapporte le média La Repubblica, la gérante du bar, Jessica Moretti, aurait été filmée par les caméras de surveillance en train de prendre la fuite avec la caisse enregistreuse au moment des premières flammes. Cette action pourrait lui nuire, puisqu’elle pourrait être accusée de non-assistance à personne en danger.

À ce jour, les deux propriétaires français du bar, dont l’identité a été révélée publiquement (Jacques et Jessica Moretti n.d.l.r) sont soupçonnés d’“homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence”.

Des propriétaires "dévastés"

Ils sont toutefois libres pour le moment, le temps de l’enquête. Selon le journal, les deux concernés seraient “dévastés et envahis par le chagrin”. Le couple compte bien collaborer avec les autorités pour faire avancer l’enquête au plus vite.

Toutefois, des zones d’ombre persistent. L’avocat Romain Jordan affirme que les gérants ou l’un de leurs proches auraient détruit des preuves préjudiciables alors qu’une enquête est en cours.

À l’occasion d’une interview sur France Info accordée ce 7 janvier 2026, ce dernier dénonce les faits :

"Au petit matin, alors que l’établissement était encore en feu, des exploitants du bar Le Constellation, ou quelqu’un qui leur est proche, a suspendu l’accès aux pages Facebook, à tous les réseaux sociaux de l’établissement où figuraient des photos, des vidéos de la soirée." Avant d’ajouter : "Ça démontre bien qu’il y avait une conscience d’un problème et qu’on a cherché à le minimiser."

Affaire à suivre...