Des voleurs le cambriolent et s'enfuient avec ses « bijoux », qui sont en fait... ses calculs rénaux

En Italie, des cambrioleurs ont rapidement déchanté en découvrant que leur butin n’était pas ce qu’ils pensaient être.

Dans la soirée du dimanche 15 février, Giuseppe Ragogna a passé un retour à la maison assez cauchemardesque. En rentrant dans son appartement, situé à Pordenone en Italie, le journaliste a découvert qu’il avait été victime d’un cambriolage. C’est d’ailleurs lui qui raconte les faits dans son journal, le Messagero Veneto, racontant que les voleurs n’étaient pas très bien informés.

Il a raconté que les malfaiteurs étaient entrés dans son appartement en cassant une fenêtre donnant sur le jardin. C’est également par cette fenêtre qu’ils se sont enfuis lorsque Giuseppe est rentré chez lui, perturbant certainement leur cambriolage.

Lorsqu'il entre, l'appartement est tout retourné. Mais aucun objet de valeur n'a disparu :

« Nous ne gardons ni bijoux ni argent à la maison, justement pour éviter ce genre de situation »

Crédit photo : iStock

L'ordinateur portable, lui aussi, est intact. Seuls quelques pièces et billets, ramenés de ses voyages, ont été volés, « mais cela ne devait pas représenter plus de 150 euros ».

Les “grands perdants” de la soirée

En revanche, Giuseppe remarque que quelque chose a disparu. Quelque chose que les voleurs ont certainement confondu avec des bijoux. Il s’agissait de ses calculs rénaux :

« Je conservais dans une petite boîte les calculs rénaux que je venais de faire analyser. Ils ont dû penser qu'ils avaient une certaine valeur »

Crédit photo : iStock

Amusé, le journaliste qualifie les voleurs de « grands perdants » de la soirée. Les calculs rénaux ou urinaires sont des petits cristaux qui se forment dans le rein et provoquent des coliques néphrétiques aiguës.

En France, entre 8 et 10 % de la population est concernée, des hommes dans deux cas sur trois. L’âge moyen de survenue du premier calcul est d’environ 40 ans chez la femme et 35 ans chez l’homme.