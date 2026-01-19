Ces époux découvrent qu'ils sont frère et soeur après 7 ans de mariage et un enfant ensemble... et prennent une décision choquante

Une Brésilienne était mariée à son époux depuis longtemps lorsque cette dernière a découvert que l’amour de sa vie partageait le même sang qu’elle.

Une belle histoire d’amour anéantie par un sombre secret.

En 2014, Adriana et Leandro, un couple brésilien âgé d’une trentaine d’années, ont tous deux décidé de chercher leur mère biologique. Au cours de leurs recherches, les époux ont fait une terrible découverte.

Un couple veut en savoir sur ses origines…

À l’époque, les deux jeunes gens étaient ensemble depuis environ 10 ans. Parents d’une petite fille de six ans, ils ont souhaité retrouver leurs mères respectives, toutes deux prénommées Maria, qui les avaient abandonnés lorsqu'ils étaient enfants.

Leandro, chauffeur routier de 37 ans, a vu sa génitrice quitter le domicile familial quand il avait huit ans. De son côté, Adriana, vendeuse de produits cosmétiques de 39 ans, n’avait pas revu sa maman depuis l’âge d’un an.

Crédit Photo : iStock

Outre ce triste point commun, les deux Brésiliens sont nés tous les deux dans la ville de São Paulo.

Les conjoints, qui se sont rencontrés par hasard avant de tomber amoureux, ont fait en sorte d’en savoir plus sur leurs origines.

Crédit Photo : iStock

La jeune femme a alors contacté l’émission de radio locale The Time Is Now, spécialisée dans la recherche de proches disparus. Contre toute attente, l’émission a réussi à retrouver la mère d’Adriana.

Au cours d’un appel téléphonique, cette dernière a fait une révélation glaçante à sa fille : elle a confié avoir aussi donné naissance à autre enfant : un petit garçon prénommé Leandro, issu d’un père différent.

… et découvre une sombre vérité

Cette confession inattendue a fait l’effet d’un coup de massue. En découvrant que son mari était en réalité son demi-frère, Adriana a fondu en larmes à l’antenne.

« Je ne peux pas croire que tu me dises ça, Leandro est mon mari », a-t-elle indiqué à sa mère au téléphone.

Avant d’ajouter :

« Maintenant, j'ai peur de rentrer à la maison et de découvrir que Leandro ne veut plus de moi. Je l'aime tellement ».

Crédit Photo : iStock

Comme le souligne The Mirror, le couple aurait vécu une attraction sexuelle génétique (GSA). Il s’agit d’un phénomène qui se produit entre « deux adultes qui ont été séparés pendant les années critiques de leur développement et de leur attachement et qui se retrouvent à l'âge adulte », selon un forum de soutien à la GSA.

À la suite de cette découverte, Adriana et Leandro ont fait le choix de rester ensemble.

« Seule la mort pourra nous séparer. Tout cela est arrivé parce que Dieu l'a voulu (…) Rien ne pourra nous séparer. Rien », avait alors indiqué le couple.

Crédit Photo : iStock

Le couple, qui n’était pas marié légalement, a organisé une réunion de famille pour faire part de sa décision.