Un squatteur occupe son logement et lui doit 40 000 € d'impayés, la justice lui interdit de l'expulser

Un homme qui essaie tant bien que mal d'obtenir l'expulsion d'un squatteur occupant illégalement son logement se retrouve dans une situation délicate. Précisons.

Expulser des squatteurs lorsque l'on est propriétaire n'est pas une mince affaire et ressemble davantage à un parcours du combattant. Les procédures sont si longues et coûteuses que certains préfèrent d'ailleurs employer la manière forte, à leurs risques et périls.

Mais la majorité, impuissante, ne peut que constater les dégâts, en ayant ce terrible sentiment d'être abandonnée par les pouvoirs publics. Hélas, le prix à payer peut parfois mettre les propriétaires dans des situations financières extrêmement délicates.

C'est notamment le cas d'un certain Mickaël qui, après avoir utilisé tous les recours possibles, se retrouve désormais dans une impasse, ne sachant plus que faire pour obtenir gain de cause.

Crédit photo : iStock

La justice lui interdit d'expulser son locataire qui lui doit... 40 000 € d'impayés

Pour bien comprendre, il faut remonter à 2022.

La suite après cette vidéo

À l'époque, ce cadre francilien d'une quarantaine d'années achète un appartement dans le XXᵉarrondissement de la capitale, pour un investissement locatif qu'il espère rentable, racontent nos confrères du Parisien. Pour ce bien d'une superficie de 38 m², Mickaël débourse 290 000 euros avec un emprunt de 1 700 euros mensuels sur plusieurs années. Le néo-propriétaire y effectue des travaux de rénovation pour le remettre à neuf puis le propose à la location sur la conciergerie Checkmyguest, qui lui promet alors une bonne rentabilité.

Spécialisée dans les locations de courte durée, cette plateforme s'adresse aux « expatriés, qui viennent pour une durée limitée à Paris » et propose des tarifs plus intéressants que les locations traditionnelles. Cette opportunité de gagner davantage et, a fortiori de couvrir son prêt, séduit le quadragénaire, qui va pourtant rapidement déchanter.

Car si le séjour des deux premiers locataires se passe sans encombre, celui du troisième va en effet s'avérer désastreux. Rentré dans l'appartement le 30 avril 2024, ce dernier cesse de payer son loyer dès le mois de mai, mettant ainsi Mickaël dans une situation très complexe, et ce malgré le lancement d'une procédure d'expulsion immédiate.

Au fur et à mesure de ses investigations, le propriétaire va découvrir que son locataire a trafiqué son dossier pour pouvoir être éligible sur la plateforme locative.

Crédit photo : iStock

Aujourd'hui, le squatteur, qui occupe toujours le logement illégalement, doit plus de... 40 000 euros à Mickaël, lequel a vu toutes ses demandes d'expulsion retoquées par la justice. Le quadragénaire en veut également à la conciergerie qui n'a pas procédé aux vérifications d'usage, selon lui.

« L’agence est tenue de vérifier la solvabilité des candidats, mais les vérifications minimales n’ont pas été réalisées, on retrouve des fiches de paie avec des dates de juillet à mars, des montants qui ne sont pas cohérents… C’était à la portée de tout le monde de voir que c’étaient des faux », déplore ainsi son avocate.

La dernière demande d'expulsion, qui date de mai 2025, a de nouveau été rejetée. Pire encore, la justice n'a ordonné aucun remboursement de loyers non perçus. La raison invoquée ? « Une irrégularité sur le bail ».

En attendant une éventuelle décision en sa faveur, Mickaël n'a pas touché l'argent du loyer depuis 20 mois et doit tout de même rembourser son crédit. Une situation intenable et qui lui fait craindre le pire.

« Le jour où je n’arriverai plus à rembourser l’emprunt, l’appartement pourrait être saisi et mis aux enchères à 40% de sa valeur », explique-t-il ainsi.

Et de conclure : « Je devrai payer un crédit tout le reste de ma vie ».