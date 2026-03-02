Se marier à cet âge précis augmente de 50% le risque de divorce, selon une étude

Une récente étude a dévoilé l’âge auquel nous devrions nous marier pour réduire le risque de divorce. En effet, il existerait une période idéale dans notre vie pour nous unir à quelqu’un.

En France, près d’un mariage sur deux finit en divorce. Malheureusement, de plus en plus de couples s’unissent mais finissent par ne plus s’entendre, et choisissent de se séparer. Selon une étude, 33% des femmes mariées auraient déjà envisagé le divorce pour une raison bien précise.

Crédit photo : iStock

Mais pourquoi les couples divorcent-ils ? S’il existe deux questions simples à poser pour savoir si un couple va divorcer, les raisons des ruptures peuvent être multiples : disputes à répétition, valeurs différentes, difficulté de se projeter avec la personne…

En plus de cela, l’âge auquel on se marie aurait un impact sur le futur de notre couple. C’est en tout cas ce qu’affirme une étude sur le sujet.

Ne pas se marier trop jeune

Cette étude, publiée par l’Institue for Family Studies, a été menée par le sociologue Nicolas H. Wolfinger qui a analysé les données du National Survey of Family Growth. Selon l’expert, l’âge optimal pour se marier serait situé entre 28 et 32 ans. D’après l’étude, se marier avant 32 ans réduirait le risque de divorce de 11% par an, mais une fois passé cet âge, le risque de divorcer augmenterait de 5% chaque année.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : iStock

L’étude alerte principalement sur les mariages précoces, avant 28 ans. Au début de la vingtaine, Nicolas H. Wolfinger affirme que nous sommes trop jeunes pour prendre une telle décision puisque nous avons beaucoup de projets en tête et que notre situation financière est encore fragile. À l’inverse, plus on vieillit, plus on prend en maturité et plus on est capable de prendre un tel engagement.

“Retarder le mariage de l’adolescence au début de la vingtaine produit les plus fortes baisses du risque de divoce, pour des raisons tout à fait compréhensibles : nous changeons beaucoup plus d’une année sur l’autre à l’adolescence que dans la vingtaine ou la trentaine. Nos parents et nos amis ont de fortes chances de désapprouver un mariage d’adolescent, mais leurs sentiments ne changeront probablement pas beaucoup une fois que nous aurons atteint le milieu de la vingtaine”, explique Nick Wolfinger, selon des propos rapportés par Grazia.

La tendance s’inverse après 32 ans

La période idéale pour se marier serait donc de 28 à 32 ans. En effet, après 32 ans, les choses s’inverseraient et les risques de divorce augmenteraient de 50%. Le sociologue parle d’un “effet de sélection” et affirme que les personnes qui se marient “tardivement” le font pour plusieurs raisons : elles privilégient leur carrière, elles ont vécu des relations longues et difficiles ou ont connu de nombreuses déception amoureuses. Ainsi, ces personnes sont généralement moins à l’aise dans les relations de couple et sont plus fragiles émotionnellement, ce qui peut mener à un divorce.

Bien sûr, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Pour rappel : se marier avec quelqu’un, quel que soit son âge, est une décision qui nous appartient et qui doit être prise parce qu’on se sent bien avec une personne, et non parce qu’on a moins de 32 ans.