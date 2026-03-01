Un footballeur demande sa copine en mariage sur le terrain... trois jours plus tard, ils se séparent !

Après la victoire de son équipe, un joueur de football au Guatemala a demandé sa petite amie en mariage sur le terrain. Si elle a dit oui, la proposition n’a toutefois été que de courte durée.

Et un, et deux, et trois… jours de bonheur.

Derrickson Quiros, un footballeur professionnel costaricain de 24 ans, a vu les choses en grand pour demander sa compagne en mariage.

Le jeune homme, qui joue comme milieu de terrain pour le club CSD Xelajú MC (Guatemala), a fait sa proposition le lendemain de la Saint-Valentin, après la victoire de son équipe contre Marquense, rapporte Ouest-France.

Si le romantisme était au rendez-vous, la suite de cette histoire n’a rien d’un conte de fées.

ils se fiancent…

Au terme de la rencontre, le 15 février, le sportif s’est agenouillé sur le terrain, sous les applaudissements des supporters. Un moment rempli d’émotion, immortalisé en vidéo avant d’être partagé sur les réseaux sociaux.

Sur ces images, le joueur sort une bague de fiançailles de son écrin et la tend à sa petite amie, la créatrice de contenu Wendy Nicole. Cette dernière accepte, puis se jette dans les bras de son compagnon avant de l’embrasser.

Malheureusement, le couple n’aura pas eu droit à son « happy end »…

Trois jours plus tard, c’est déjà fini

Trois jours seulement après la demande, les deux tourtereaux ont mis fin à leur relation. Derrickson Quiros a annoncé la nouvelle inattendue :

« C’est un moment difficile, comme toute séparation, mais je préfère le gérer avec maturité », a-t-il écrit.

Aujourd'hui célibataire, le vingtenaire veut tout miser sur le football et en a fini avec les idylles.

« Je me concentre désormais sur ma carrière, mon équipe et mon épanouissement personnel. Je remercie les gens pour leur soutien et j’espère qu’ils respecteront ce moment. Merci ! », a-t-il ajouté.

Pour l’heure, le mystère plane toujours sur les raisons de leur séparation. Mais Wendy Nicole a elle aussi brisé le silence sur les réseaux sociaux, dans un message loin de passer inaperçu.

« En fin de compte, il n’y aura jamais meilleure réponse que le silence », a indiqué l’influenceuse.

