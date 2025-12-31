Accrochés à l'arrière d'un bus lancé à 70 km/h, la vidéo devient virale et suscite la polémique

De plus en plus courante chez les jeunes, la pratique du « bus surfing » s’avère dangereuse. Ce week-end encore, deux individus ont été filmés accrochés en équilibre à un bus, lancé à pleine allure.

Depuis sa mise en ligne le vendredi 26 décembre, une vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Filmée par un automobiliste, on y voit, de nuit, deux jeunes hommes accrochés à l’arrière d’un bus roulant à 70 km/h. La scène se déroule sur une voie de la M6, à l’entrée de Lyon.

On constate que les deux individus tiennent en équilibre, sur la pointe des pieds, sur un petit rebord. Leur acte, inconscient, a toutefois attiré la curiosité des internautes. En quelques heures, la vidéo a en effet été visionnée plusieurs milliers de fois. L’automobiliste, ayant filmé la scène, raconte son étonnement au micro de France info :

« J'ai juste vu une masse noire à l'arrière du bus. C'est là que j'ai un petit peu ralenti, j'ai mieux regardé et j'ai vu deux hommes. Ça m'a fait extrêmement peur pour eux. Je craignais qu'ils tombent devant moi. J'ai hésité à arrêter le bus, mais il y avait beaucoup d'automobilistes et je pense que ça aurait été beaucoup plus dangereux, finalement, d'arrêter tout le monde. »

Le surfing, un comportement dangereux qui inquiète les autorités

🚨🇫🇷 | Lyon hier soir sur le périphérique deux hommes ont été aperçus accrochés à l’arrière d’un bus alors qu’il roulait à grande vitesse scène incroyable filmée par des automobilistes présents sur place pic.twitter.com/1XhyCmF08L — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) December 27, 2025

Devant la popularité grandissante de la vidéo, la préfecture du Rhône a réagi. Elle déconseille de faire de même car « ce comportement irresponsable peut vous coûter la vie. »

Cette pratique, que l’on appelle « bus ou train surfing », prend de l’ampleur et inquiète les autorités. Il y a quelques jours, un jeune homme s’est filmé alors qu’il était accroché à un TER circulant à plus de 150 km/h. Les tramways ne sont pas non plus épargnés. En 2021 déjà, un adolescent avait lourdement chuté à mort après s’être accroché à l’arrière d’un tram.

« Il y aura des jeunes qui doivent trouver que c'est amusant alors que non. Ce sont des pratiques dangereuses. En faisant ça, on met en danger la sécurité des passagers du bus ou du tram », rappelle Antoine Guérin, préfet délégué à la sécurité à Lyon.

Pour rappel, le surfing sur un transport en commun est passible de 3 750 euros d’amende et de six mois de prison.