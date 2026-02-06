Un enfant de 11 ans jeté injustement d'un bus et obligé de marcher 6 km dans le froid, il reçoit le plus beau des cadeaux

Riccardo, le petit garçon qui a été exclu du bus

Fin janvier, un Italien de 11 ans a été exclu d’un bus car il n’avait pas le bon ticket. Résultat : il a dû marcher dans le froid pour rentrer chez lui. Mais cette mésaventure a pris une tournure inattendue.

Injustice réparée pour Riccardo, un enfant de 11 ans qui a été contraint de descendre d’un bus en Italie. Ce dernier a été invité à participer à la cérémonie des Jeux olympiques d’Hiver 2026.

Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026Crédit Photo : MATTIA OZBOT / AFP

Évacué d’un bus car il n’a pas le bon ticket…

Mardi 27 janvier, le petit bonhomme est monté à bord de la ligne 30 entre Calalzo et Cortina, dans les Dolomites.

Mais, contre toute attente, le passager a été sommé de descendre du bus. La raison ? Le garçon était en possession d’un ticket habituel d’un montant de 2,50 euros. Or, le tarif de celui-ci a augmenté pour les JO, et coûte désormais 10 euros.

Le hic ? L’écolier n’était pas en mesure de payer le supplément. Le chauffeur lui a alors demandé de quitter le véhicule, selon les informations rapportées par Corriere della Serra et relayées par Ouest France.

Chauffeur de bus Crédit Photo : iStock

Abandonné à son sort et dans l’incapacité de contacter ses parents, Riccardo n’a pas eu d’autre choix que de rentrer à pied pour retourner chez lui. C’est dans ce contexte qu’il a parcouru six kilomètres dans le froid et dans la neige pour rejoindre son domicile.

Face à cette situation, sa famille a déposé plainte pour abandon d’enfant contre la société de transport Dolomiti Bus et contre le chauffeur du bus.

Un petit garçon dehors, dans le froidCrédit Photo : iStock

… il reçoit le plus beau des cadeaux

La mésaventure de Riccardo a fait l’objet de plusieurs articles dans les médias italiens. Celle-ci a notamment attiré l’attention du Comité d’organisation des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, qui a décidé de faire un geste envers le garçonnet.

Les organisateurs lui ont proposé de participer à la cérémonie d’ouverture de l’événement sportif, qui aura lieu ce vendredi 6 février.

« Il va jouer un rôle symbolique lors de la cérémonie d’ouverture », a indiqué à l’AFP un porte-parole des JO.

Selon Maria Sole Vatalaro, la maman de Riccardo, son fils a explosé de joie en apprenant la nouvelle.

« C’était le plus cadeau qu’ils pouvaient lui faire », a confié la mère de famille auprès de la chaîne italienne Rai News.

Selon la presse locale, le chauffeur du bus âgé de 61 ans a été suspendu de ses fonctions. Il a par ailleurs présenté ses excuses auprès du petit garçon

« Ça me fait mal au cœur, maintenant en y repensant, je me rends compte d’avoir commis une erreur. Je demande pardon au garçon et à sa famille », a-t-il déclaré.

Source : Ouest France
