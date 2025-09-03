La nouvelle pub osée de Gleeden, site de rencontres extra-conjugales, scandalise les parisiens

Campagne de publicité du site Gleeden, visible sur des bus IDFM

Une nouvelle campagne de publicité, visible dans les rues de Paris, ne laisse personne indifférent. On vous explique.

«  Vous aussi, vous allez bientôt retrouver votre maîtresse  (...)  Et si vous repreniez une activité extra-scolaire  ?  ».

Contrairement aux apparences, ces messages, visibles sur des bus parisiens, ne s'adressent pas à des élèves qui reprennent le chemin de l'école, mais... à des hommes et des femmes infidèles.

Oui, vous avez bien lu. Il s'agit d'une nouvelle campagne publicitaire pour un site spécialisé dans les rencontres extra-conjugales. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette initiative ne plaît pas à tout le monde.

Campagne de publicité du site Gleeden, dans le métro de ParisCrédit photo : Gleeden

La nouvelle campagne de pub de Gleeden ne plaît pas à tout le monde

La célèbre application Gleeden, connue pour garantir la discrétion la plus totale aux adeptes de l'adultère, a ainsi misé sur la rentrée et l'humour pour assurer sa publicité. Sans surprise, cette campagne publicitaire, placardée notamment sur des bus RATP et IDFM (Île-de-France Mobilités) depuis le 25 août dernier, a eu l'effet escompté.

En diffusant des messages à double sens qui ont tapé dans l'œil des passants, cette opération marketing, ouvertement provocatrice, semble avoir en effet réussi son coup. Et ce, pour le meilleur et surtout pour le pire, car les réactions négatives ont déferlé sur réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont ainsi fait part de leur incompréhension, voire de leur indignité.

«  Faire la promotion de l’adultère en plein espace public me choquera toujours, c’est tellement immoral  », déplore ainsi une internaute sur le réseau social X. «  La pub Gleeden est tellement agressive  », constate un autre utilisateur. «  Et voilà, comment on banalise l'infidélité  » ; « Je suis toujours aussi scandalisée par les publicités de BUS pour le site Gleeden et leur jeu de mot de m**** », peut-on lire également, ici ou là, au travers des réactions. 

D'autres internautes ont préféré, en revanche, dédramatiser en soulignant le caractère humoristique de ces publicités.

Campagne de publicité du site Gleeden, visible sur des bus IDFMCrédit photo : Gleeden

Campagne de publicité du site Gleeden, visible sur des bus IDFMCrédit photo : Gleeden

Vous l'aurez compris, cette campagne ne laisse personne indifférent.

Pour rappel, Gleeden, qui n'en est pas à son coup d'essai en matière de publicités controversées, se présente comme «  le premier site de rencontres extra-conjugales pensé par des femmes  ». Il revendique aujourd'hui 132 000 inscrits (dont 41% de femmes) sur Paris et la région parisienne.

