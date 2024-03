VIDÉO : à Lyon, il décide de faire de la tyrolienne... dans le métro

Voici une vidéo pour le moins insolite : à Lyon, un usager du métro a décidé de faire de la tyrolienne… dans la rame de transport. Un comportement qui a beaucoup fait rire sur la toile mais qui pourrait être sanctionné.

À Lyon, une scène improbable s’est produite dans le métro puisqu’un homme a décidé de faire de la tyrolienne… dans le transport en commun. Vêtu d’une combinaison néoprène et d’un casque sur la tête, l’homme a sorti un mousqueton, un harnais et des cordes d’escalade et a monté toute une installation dans la rame du métro.

Il s’est ensuite suspendu et a entamé une descente de quelques mètres sur sa tyrolienne improvisée. La scène a été filmée et la vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux puisqu’elle a été vue plus de 3 millions de fois. La séquence a beaucoup amusé les internautes qui ont rédigé de nombreux commentaires comme : “Il se prépare aux JO” ou encore “Il a contrôle d’accrobranche dans une heure”.

Un comportement sanctionné

Si cette vidéo a beaucoup fait rire, ce comportement est interdit par le règlement des transports en commun de Lyon. En effet, la loi rappelle qu’il est “interdit de gêner la montée ou la progression des autres voyageurs en obstruant les couloirs et passages et de gêner la conduite”. Inutile de préciser qu’installer une tyrolienne dans le métro empêche les voyageurs de circuler librement dans la rame...

“Ces situations peuvent sembler amusantes mais elles mettent en jeu la sécurité des voyageurs. La personne peut se blesser ou blesser celles qui l’entourent. Dans ce cas, il faut interrompre la circulation le temps de les prendre en charge. Les conséquences peuvent être plus lourdes qu’il n’y paraît”, a rappelé un opérateur du métro Keolis.

Ainsi, si une personne recommence ce genre d’activité, elle pourrait être sanctionnée d’une amende de 135 euros. Ce n’est pas la première fois qu’un comportement insolite est observé dans le métro lyonnais car une autre vidéo, moins virale mais tout aussi étonnante, a montré plusieurs personnes utiliser une rame de métro pour faire… du ventriglisse.