Ils conduisent en suivant aveuglément leur GPS et finissent... coincés sur une piste de ski

En Andorre, trois touristes taïwanais se sont retrouvés coincés sur une piste de ski, alors que la route était enneigée.

Par temps de neige, avec les trottoirs et les lignes blanches recouvertes de poudreuse, les axes de circulation peuvent sembler moins distincts qu’à l’accoutumée. Dans ces conditions, la menace d’une sortie de route est réelle mais on peut tout à fait s’en sortir à condition de bien connaître son itinéraire. Une compétence que les touristes n’ont pas toujours, surtout lorsqu’ils circulent dans un pays étranger.

Bien heureusement, la technologie est là pour aider… ou pas. Si le GPS est très utile pour s’orienter, le suivre aveugllement peut néanmoins mener à une impasse et un blocage de plusieurs heures.

Crédit photo : iStock

Trois jeunes touristes taïwanais, en vacances en Andorre, en ont fait l’amère expérience dans la matinée du mardi 6 janvier, selon le journal Diari Andorra.

Le 4x4 coincé pendant 3 heures

En suivant son GPS sans prendre en compte la réalité du terrain, le conducteur d’un 4x4 noir s’est engagé sur une route enneigée de Bordes d’Envalira, à proximité du domaine skiable de Grau Roig.

Rapidement, la voiture s’est retrouvée bloquée sur un passage impraticable, sans possibilité de revenir en arrière, comme le montrent des images partagées par la presse locale. Ils étaient tout simplement coincés… sur une piste de ski.

Crédit photo : iStock

Les touristes ont alerté les secours vers 10 h 45 et pas moins de trois dépanneuses ont été nécessaires pour sécuriser la zone et extirper le véhicule de ce mauvais pas. Après trois heures d’efforts, les opérations ont pris fin vers 13 h 30.

Bien heureusement, aucun blessé n’est à déplorer et les touristes ont pu reprendre leur route avec une drôle d'anecdote à raconter, en guise de souvenir.