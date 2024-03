Un influenceur veut manger gratuitement en échange de «visibilité», la réponse du restaurateur fait le buzz

À Madrid, le patron d’un restaurant a été sollicité par un influenceur qui souhaitait manger gratuitement en échange d’un contenu sur ses réseaux sociaux. La réponse du restaurateur a fait le buzz !

C’est un phénomène que bon nombre de restaurateurs rencontrent de plus en plus souvent. Avec la puissance des réseaux sociaux et l’exposition médiatique qu’elle offre, de nombreux jeunes influenceurs partent à l’assaut du monde pour créer du contenu viral. Dans le milieu concurrentiel de la gastronomie, les médias numériques sont devenus incontournables et on ne compte plus les influenceurs food.

Généralement, ces influenceurs s’invitent dans les établissements et partagent leur expérience à leur communauté. En contrepartie, ces restaurants peuvent jouir d’une exposition soudaine et une notoriété qui peut s’avérer bonne pour les affaires.

Seulement voilà, quand le restaurant est déjà bien connu et jouit déjà d’une bonne réputation, nul besoin d’exposition supplémentaire. Un élément qu’un jeune influenceur français n’a pas forcément pris en compte au moment de contacter Stéphane Del Rio Brossier, chef d’un restaurant français situé à Madrid.

Crédit photo : Le Bistroman

Le patron restaurateur a publié une capture d’écran de sa conversation échangée avec l’influenceur sur X. On y voit le long message de l’influenceur pour la prise de contact, dans lequel il demande une invitation pour manger gratuitement en échange de visibilité sur les réseaux sociaux.

“Vous n’avez pas pensé à vous mettre au travail ?”

L’influenceur expose alors son projet de “traverser l’Espagne sans dépenser un euro” en compagnie d’un caméraman et d’un collaborateur. En échange, il promet la réalisation d’une vidéo pour “mettre en avant votre établissement et l’expérience culinaire unique que vous proposez”.

Il vante aussi la puissance de sa communauté qui comprend 300 000 abonnés sur TikTok, 45 000 sur Instagram et 10 000 sur YouTube. Avant de finir son message en français : “De plus, nous sommes Français”.

Cependant, le pitch n’a pas semblé convaincre le chef français, qui a simplement répondu en espagnol : “Bonjour ! Et vous n’avez pas pensé à vous mettre au travail ?”. L’influenceur répond en rigolant en faisant mine de ne pas comprendre.

El proyecto: ser un jeta. Escribir un sábado a las 14:00 para que le demos de cenar gratis. Claro que sí, campeón!! pic.twitter.com/IrrvJXjvqk — Stéphane del Rio (@StephanedelRio) March 24, 2024

Sur X, en partageant la capture d’écran, le restaurateur a exprimé toute l’ironie de la situation : “Ecrivez-moi un samedi à 14h pour qu’on vous offre un dîner gratuit. Mais bien sûr, champion !”. Visiblement, l’influenceur n’a pas insisté.