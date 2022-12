« Le Père Noël est autorisé à circuler avec ses rennes et son traîneau comme bon lui semble », le drôle d'arrêté d'un maire du Maine-et-Loire

« Considérant qu’il est de droit de pouvoir rire et de s’amuser avec respect », le maire d’une commune du Maine-et-Loire a pris un arrêté qui autorise le Père Noël à circuler avec son traineau les 24 et 25 décembre.

Crédit : Wavebreakmedia/ iStock

Le 1er décembre dernier, le maire de la commune de La Lande-Chasles, Jean-Christophe Rouxel, a pris un arrêté pour le moins étonnant.

Cette décision administrative autorise le Père Noël « à circuler avec ses rennes et son traîneau comme bon lui semble tout en respectant la sécurité de chacun des usagers, les 24 et 25 décembre 2022 sur l’ensemble de la commune de La Lande-Chasles ».

Un coup de pouce pour le Père Noël afin qu’il puisse réaliser tranquillement et sans encombre sa distribution de cadeaux en cette nuit très chargée de l’année.

« Il est interdit de donner à manger aux rennes »

Arrêté municipal de La Lande-Chasles à la date du 1er décembre 2022 autorisant le Père Noël à circuler avec son traîneau et ses rennes le 24 et 25 décembre 2022 sur l'ensemble de la commune @CJuridiques @SaumurAgglo @courrierouest @OuestFrance49 @Saumur_Kiosque @AnneLaureBlin pic.twitter.com/4nEktbRMfN — La Lande-Chasles (Maine et Loire) (@lalandechasles) November 29, 2022

La commune de La Lande-Chasles prend la mission du Père Noël très au sérieux. Il est ainsi hors de question pour le maire de mettre l’homme en rouge et ses rennes en retard en les gavant de gâteaux : « Il est interdit de donner à manger aux rennes car en cas de mauvaise digestion, cela pourrait entraîner un retard dans la distribution des cadeaux », stipule l’article 2 de l’arrêté.

L’épidémie de Covid-19 sévissant encore dans l’Hexagone, il est aussi de mise de respecter les gestes barrières, « notamment le port du masque » au cas où quelques malins auraient la chance de rencontrer le Père Noël lors de sa tournée.

Cet arrêté humoristique a rapidement fait le tour sur les réseaux sociaux pour sa légèreté et son approche de Noël. Une façon simple et efficace de rappeler aux petits et grands qu’avec quelques gestes à respecter, la fête n’en sera que meilleure.