L'homme qui a dépensé 14 000 euros pour devenir un chien vient de s'acheter une cage géante pour dormir dedans

Vous vous rappelez peut-être de ce Japonais qui avait déboursé 14 000 euros pour un costume hyper réaliste de chien ? Cet amoureux de nos amis à quatre pattes est allé plus loin en s’offrant une cage dans laquelle dormir.

Crédit : I want to be an animal/ Youtube

Toco, son pseudonyme sur les réseaux sociaux, avait fait parler de lui en 2022 après avoir réalisé son rêve : celui de devenir un chien. Désormais inséparable de son costume hors de prix, le Japonais relate son quotidien à ses abonnés sur sa chaîne Youtube.

Dernièrement, Toco a dévoilé sa nouvelle maison, une cage pour chien afin d’épouser au mieux son quotidien de canidé.

Des internautes au soutien de Toco

Crédit : I want to be an animal/ Youtube

Dans sa vidéo, Toco explique que lorsqu’il revêt son costume de chien, il est « enfermé dans une cage ». Pas d’exception pour Toco qui vit ce que n’importe quel chien vit au quotidien.

On voit alors le Nippon s’installer dans sa cage pour la nuit et gratter aux bars en suppliant de sortir. Cette vidéo intrigante a attiré 20 000 curieux qui ont découvert les nuits de Toco.

Nombreux sont les internautes qui soutiennent l'initiative de Toco. En commentaires, ils sont beaucoup à l’encourager à poursuivre son rêve quel qu'en soit le prix.