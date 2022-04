Job de rêve : partez en Antarctique pendant 5 mois pour compter les manchots

Vous aimez de voyage dans des endroits insolites et adorez observer le spectacle permanent qu’offre la nature ? Alors le job de rêve que nous vous présentons aujourd’hui est vraiment fait pour vous !

Crédit : UKAHT

En effet, une organisation caritative appelée « UK Antarctic Heritage Trust » (UKAHT) recherche des personnes pour l'aider à gérer le bureau de poste le plus isolé du monde. Ce dernier se trouve sur l'île Goudier, à Port Lockroy, la plus ancienne base britannique permanente de la péninsule Antarctique. Autant dire que le dépaysement risque d’être total pour ceux qui auront la chance d’y travailler.

Port Lockroy n'a pas été ouvert au public ni doté de personnel depuis 2020 en raison de la pandémie. Mais pour la prochaine saison d'été (en Antarctique, ce sera de novembre 2022 à mars 2023), il recherche une équipe pour l'aider. Les postes à pourvoir sont ceux de chef d'atelier, de chef de base et d'assistant général. Il y a donc plusieurs possibilités d’être pris pour cette mission qui s’annonce particulièrement palpitante !

Les candidats retenus auront pour tâche non seulement de gérer le bureau de poste, mais aussi de contribuer au bon fonctionnement du musée et de la boutique de souvenirs. Sans oublier, bien sûr, la meilleure partie du travail : participer activement au comptage des pingouins. Port Lockroy partage l'île du Goudier avec une colonie de manchots Gentoo et l’UKAHT a pour mission de les recenser afin de contribuer à sa protection.

Crédit : UKAHT

Plusieurs critères de sélection pour ce job de rêve

Selon nos confrères britanniques de la BBC, les candidats idéaux devront répondre à plusieurs critères comme avoir une bonne condition physique, être sensibilisés à l'environnement et avoir une connaissance du « mode de vie à impact minimal », c’est-à-dire en respectant les principes qui permettent de ne laisser aucune trace de votre passage dans le paysage local. Enfin, ils devront également être disponibles pour une formation préalable au voyage à Cambridge en octobre.

Vous souhaitez postuler pour ce job de rêve ? Rendez-vous ici pour faire part de votre candidature en remplissant le formulaire correspondant au poste que vous visez. Sachez que les inscriptions seront acceptées jusqu’au 25 avril. Et pour ne rien gâcher au plaisir, les salaires proposés vont de 1500 à 2200 euros par mois.

Crédit : UKAHT

Bonne chance !